México vs Panamá EN VIVO Amistoso Internacional

A cinco meses de que arranque la Copa del Mundo 2026 con el duelo inaugural en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), la Selección Mexicana busca afinar detalles rumbo a su compromiso ante Sudáfrica, teniendo su primera prueba ante su similar de Panamá, desde el Estadio Rommel Fernández.

Con la mirada fija en la justa del verano, los pupilos de Javier 'Vasco' Aguirre buscan llenar los ojos del técnico en esta nueva oportunidad y así conseguir un lugar en la lista de 26 seleccionados.

El equipo Tricolor llega al compromiso amistosos con una plantilla liderada por gran parte de los jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dónde los nombres como Armando ‘Hormiga’ González, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Raúl ‘Tala’ Rangel, tendrá la gran oportunidad de meterse a la lista final.

Por su parte, otros jugadores como Luis Ángel Malagón e Israel Reyes, pueden tomar el compromiso para volver a tomar el nivel que los llevó a ser titulares con la playera verde de México.

Selección Mexicana I IMAGO7

Prueba diferente a lo esperado

Debido a que el duelo entre las dos selecciones de CONCACAF no llega en una Fecha FIFA oficial, ambos conjuntos no contarán con gran parte de sus estrellas, sin embargo, el más afectado fue el equipo panameño, quien llega con un grupo de jugadores ‘nuevos’ en el llamado nacional.

Tomás Christiansen, estratega de la Selección de Panamá, llega al duelo contra México con una plantilla de nuevos prospectos que pueden unirse poco a poco a la alineación principal del combinado nacional, por lo que el juego ante el anfitrión del Mundial 2026, servirá como un duelo de prueba para los menos experimentados.