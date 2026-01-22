¿Por qué se llevaron a La Nicholette? Surgen versiones por venta de gorras de “El Chapo” en Culiacán

La desaparición de la creadora de contenido conocida como La Nicholette encendió las alertas en Culiacán, Sinaloa, luego de que se reportara que fue privada de la libertad en un hecho que ya es investigado por las autoridades. El caso ha causado conmoción tanto a nivel local como en redes sociales, donde la joven tenía presencia activa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la capital sinaloense y fue descrito como un “levantón”, término utilizado comúnmente para referirse a una privación ilegal de la libertad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información concluyente sobre su paradero ni sobre las circunstancias exactas del suceso.

Autoridades investigan la desaparición de la creadora de contenido conocida como La Nicholette./ Captura de pantalla

¿Por qué se habla de un posible conflicto en el caso de La Nicholette?

Tras darse a conocer la noticia, en redes sociales comenzaron a circular versiones no confirmadas que sugieren que el hecho podría estar relacionado con la venta de gorras con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque esta línea no ha sido validada oficialmente por ninguna autoridad.

El caso ocurrió en Culiacán y es analizado como una privación ilegal de la libertad./ IG

Algunos usuarios señalaron que la creadora de contenido presuntamente comercializaba este tipo de artículos, lo que habría generado un conflicto. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública ni confirmación institucional que respalde esa hipótesis.

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

Las autoridades locales informaron que el caso se encuentra bajo investigación y que todas las líneas están abiertas, sin descartar ninguna posibilidad. De manera oficial, el hecho se maneja como una privación ilegal de la libertad, y se realizan las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación./ Fiscalía General

Familiares y personas cercanas a La Nicholette han solicitado prudencia y respeto, además de evitar la difusión de rumores que puedan entorpecer las indagatorias o poner en riesgo su integridad.

El caso también reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan creadores de contenido en contextos de violencia, especialmente en regiones donde operan grupos delictivos y donde cualquier señalamiento puede derivar en situaciones de peligro.

La influencer Nicolette, conocida en redes como “La Nicholette”, fue secuestrada tras un hecho ocurrido en la zona de Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa, México. Tras su desaparición, su Cybertruck de color morado fue localizada abandonada, sin que hasta el momento se tenga… pic.twitter.com/CmnHQo926R — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) January 22, 2026

Mientras tanto, colectivos y usuarios en redes sociales han expresado su solidaridad y exigido que el caso sea esclarecido a la brevedad, priorizando la localización con vida de la joven.

Las autoridades reiteraron que cualquier información oficial será comunicada por los canales institucionales, y pidieron a la población no difundir versiones no confirmadas.