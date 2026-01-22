Suprema Corte valida la cédula profesional digital: qué cambia y cuándo podrá usarse oficialmente

La Suprema Corte confirmó que la cédula profesional digital tiene validez legal en todo el país. Te contamos qué significa, cómo funcionará y cuándo podrás usarla oficialmente

Suprema Corte valida la cédula profesional digital: qué cambia y cuándo podrá usarse oficialmente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la validez legal de la cédula profesional digital en todo México. | iStock
Laura Reyes Medrano
22 de Enero de 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la cédula profesional digital es un documento plenamente válido para acreditar el ejercicio profesional en México, al tener el mismo valor jurídico que la versión física emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La decisión pone fin a la incertidumbre legal sobre su uso y abre la puerta a un modelo más ágil, seguro y digital para profesionistas.

La cédula profesional digital tendrá el mismo valor jurídico que la versión física emitida por la SEP. / iStock
La cédula profesional digital tendrá el mismo valor jurídico que la versión física emitida por la SEP. / iStock

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la cédula profesional digital?

El máximo tribunal determinó que la cédula profesional en formato digital cumple con todos los requisitos legales, por lo que puede utilizarse oficialmente para comprobar la habilitación profesional ante autoridades, empresas e instituciones.

La SCJN explicó que la ley no obliga a que la cédula sea física, por lo que el formato electrónico emitido por la Dirección General de Profesiones de la SEP es completamente válido.

El documento digital contará con firma electrónica y código QR para verificar su autenticidad. / iStock
El documento digital contará con firma electrónica y código QR para verificar su autenticidad. / iStock

¿Qué cambia para los profesionistas en México?

Con esta resolución, los profesionistas podrán presentar su cédula profesional digital sin necesidad de contar con el documento impreso, ya que ambos tienen el mismo valor legal.

Esto permitirá:

  • Acreditar estudios y ejercicio profesional de forma digital

  • Reducir trámites presenciales

  • Facilitar la portabilidad del documento en dispositivos móviles

La resolución de la SCJN abre paso a la digitalización de trámites para profesionistas en México. / iStock
La resolución de la SCJN abre paso a la digitalización de trámites para profesionistas en México. / iStock

¿La cédula profesional digital es una identificación oficial?

No. La Corte aclaró que la cédula profesional digital no sustituye una identificación oficial, como la credencial para votar, sino que únicamente acredita la preparación y autorización profesional de una persona.

Seguridad y elementos digitales

El documento electrónico cuenta con firma digital y código QR, lo que permite verificar su autenticidad y reduce el riesgo de falsificaciones, además de facilitar su consulta en línea.

La SEP definirá las fechas y lineamientos para el uso generalizado de la cédula profesional digital. / iStock
La SEP definirá las fechas y lineamientos para el uso generalizado de la cédula profesional digital. /  iStock

¿Cuándo se podrá tramitar la cédula profesional digital?

Aunque la SCJN ya avaló su validez, aún no hay una fecha oficial para que todos los profesionistas puedan tramitarla de manera generalizada. La SEP deberá definir el calendario y los lineamientos para su implementación total.

TE PUEDE INTERESAR

Bad Bunny vs Taylor Swift: ¿quién ganará el Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026?

Contra | 22/01/2026

Bad Bunny vs Taylor Swift: ¿quién ganará el Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026?
Tráiler invade Playa Norte en Mazatlán por sesión romántica y termina en operativo de seguridad

Contra | 22/01/2026

Tráiler invade Playa Norte en Mazatlán por sesión romántica y termina en operativo de seguridad
Bellas Artes rendirá homenaje sinfónico a Juan Gabriel y José José en una función única

Contra | 22/01/2026

Bellas Artes rendirá homenaje sinfónico a Juan Gabriel y José José en una función única
Te recomendamos
Bad Bunny vs Taylor Swift: ¿quién ganará el Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026?
Gobierno de México

LO ÚLTIMO