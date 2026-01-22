Suprema Corte valida la cédula profesional digital: qué cambia y cuándo podrá usarse oficialmente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la cédula profesional digital es un documento plenamente válido para acreditar el ejercicio profesional en México, al tener el mismo valor jurídico que la versión física emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La decisión pone fin a la incertidumbre legal sobre su uso y abre la puerta a un modelo más ágil, seguro y digital para profesionistas.

La cédula profesional digital tendrá el mismo valor jurídico que la versión física emitida por la SEP. / iStock

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la cédula profesional digital?

El máximo tribunal determinó que la cédula profesional en formato digital cumple con todos los requisitos legales, por lo que puede utilizarse oficialmente para comprobar la habilitación profesional ante autoridades, empresas e instituciones.

La SCJN explicó que la ley no obliga a que la cédula sea física, por lo que el formato electrónico emitido por la Dirección General de Profesiones de la SEP es completamente válido.

El documento digital contará con firma electrónica y código QR para verificar su autenticidad. / iStock

¿Qué cambia para los profesionistas en México?

Con esta resolución, los profesionistas podrán presentar su cédula profesional digital sin necesidad de contar con el documento impreso, ya que ambos tienen el mismo valor legal.

Esto permitirá:

Acreditar estudios y ejercicio profesional de forma digital

Reducir trámites presenciales

Facilitar la portabilidad del documento en dispositivos móviles

La resolución de la SCJN abre paso a la digitalización de trámites para profesionistas en México. / iStock

¿La cédula profesional digital es una identificación oficial?

No. La Corte aclaró que la cédula profesional digital no sustituye una identificación oficial, como la credencial para votar, sino que únicamente acredita la preparación y autorización profesional de una persona.

Seguridad y elementos digitales

El documento electrónico cuenta con firma digital y código QR, lo que permite verificar su autenticidad y reduce el riesgo de falsificaciones, además de facilitar su consulta en línea.

La SEP definirá las fechas y lineamientos para el uso generalizado de la cédula profesional digital. / iStock

¿Cuándo se podrá tramitar la cédula profesional digital?

Aunque la SCJN ya avaló su validez, aún no hay una fecha oficial para que todos los profesionistas puedan tramitarla de manera generalizada. La SEP deberá definir el calendario y los lineamientos para su implementación total.