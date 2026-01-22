¡Cásate GRATIS! Da el sí en la próxima boda colectiva: checa el día y el lugar

El municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, anunció la realización de bodas colectivas gratuitas como parte de las actividades conmemorativas del Día del Amor y la Amistad, ofreciendo a las parejas la oportunidad de formalizar su relación sin costo alguno.

Autoridades municipales invitan a aprovechar esta oportunidad para casarse gratis./ RS

Este evento, que se ha convertido en una tradición en el municipio, busca facilitar el acceso al matrimonio civil, fortalecer el núcleo familiar y brindar certeza jurídica a las parejas que, por diversas razones, no han podido casarse.

¿Cuándo y dónde serán las bodas colectivas en Neza?

Las bodas colectivas se llevarán a cabo el viernes 14 de febrero, en un evento organizado por autoridades municipales en coordinación con el Registro Civil. La ceremonia reunirá a decenas de parejas que darán el “sí” de manera simultánea.

El acto contará con la presencia de funcionarios locales y se desarrollará en un ambiente festivo, con el objetivo de convertir la fecha en un recuerdo significativo para las personas participantes.

El evento busca facilitar el acceso al matrimonio civil sin costo./ FB

¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se piden?

La convocatoria está dirigida principalmente a parejas que residan en Nezahualcóyotl y que deseen contraer matrimonio civil. Entre los requisitos generales se encuentra la presentación de actas de nacimiento, identificaciones oficiales, CURP y comprobantes de domicilio, además de cumplir con los trámites establecidos por el Registro Civil.

Las autoridades informaron que el registro previo es obligatorio, ya que existe una fecha límite para entregar la documentación y asegurar un lugar en la ceremonia colectiva.

Decenas de parejas formalizarán su unión en una ceremonia masiva./ FB

Uno de los principales atractivos del evento es que el trámite es completamente gratuito, lo que representa un apoyo importante para las parejas, al evitar los costos habituales del matrimonio civil.

Las autoridades municipales recomendaron a las personas interesadas acudir con anticipación a los módulos de registro para completar el proceso y resolver cualquier duda sobre la documentación requerida.

Con estas bodas colectivas, Nezahualcóyotl busca promover el derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, además de celebrar el amor y el compromiso en una fecha emblemática.