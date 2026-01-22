Arrestan a aficionados belgas por disfrazarse de ‘Borat’ en partido de Champions League

Tres aficionados belgas del Club Brujas fueron arrestados en Kazajistán por portar el característico traje verde del personaje ficticio Borat, creado por el actor británico Sacha Baron Cohen, durante el partido más reciente de su equipo en Champions League. Las autoridades kazajas los acusaron de "actos irrespetuosos y perturbadores del orden público", y los sancionaron con cinco días de prisión.

El pasado 20 de enero, durante el partido de la Champions League entre el Brujas de Bélgica y el equipo kazajo Kairat Almaty, tres seguidores del conjunto visitante fueron detenidos tras lucir la emblemática tanga verde con tirantes que popularizó el personaje ficticio Borat en la película de 2006.

Fueron arrestados en Kazajistán | AP

“El 20 de enero, tres hombres cometieron actos irrespetuosos y perturbadores del orden público durante un partido de futbol”, informaron las autoridades locales en un comunicado reproducido por el diario belga DH Les Sports. Como consecuencia, se abrió un procedimiento administrativo por embriaguez y “hooliganismo”.

Los detenidos fueron condenados este miércoles a cinco días de prisión, por lo que permanecerán retenidos en Kazajistán hasta el domingo siguiente al incidente.

El caso fue destacado debido a la vestimenta de los aficionados: la tanga verde neón con tirantes, idéntica al disfraz del personaje Borat, un supuesto periodista kazajo que parodia clichés occidentales y que es interpretado por el actor Sacha Baron Cohen.

Replicaron la vestimenta de Borat | CAPTURA

Un disfraz controversial en territorio sensible

La elección del disfraz no pasó desapercibida, especialmente porque el personaje de Borat ha sido históricamente mal recibido en Kazajistán. A pesar de su popularidad en el resto del mundo como sátira social, en Kazajistán ha sido criticado por perpetuar estereotipos negativos.

Aunque el personaje de Borat fue inicialmente objeto de protestas y censura por parte del gobierno kazajo, en años recientes las autoridades han optado por una postura más relajada. Incluso, algunas agencias turísticas han llegado a capitalizar la notoriedad internacional del personaje para promover el país como destino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha confirmado que está brindando asistencia consular a los ciudadanos detenidos y sigue de cerca su situación legal. Por ahora, los tres hinchas deberán cumplir su condena completa en Kazajistán. Aunque el acto parecía una broma para animar a su equipo, fue interpretado por las autoridades locales como un insulto al orden público y a la cultura nacional.

El personaje es mal recibido en Kazajistán | CAPTURA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.