Mochis Cárdenas 'explota' contra directiva de Rayados por salida de Berterame: 'Tendrán que ir por alguien mejor'

Uno de los rumores que comenzó a tomar mayor fuerza en los últimos días fue la posible salida del delantero de la Selección Mexicana, Germán Berterame, pues diversos medios aseguran que el jugador de Rayados se unirá al Inter de Miami, situación que parece no tener contentó al arquero, Luis 'Mochis' Cárdenas.

Cárdenas con Rayados I IMAGO7

¿Qué dijo Cardenas?

Durante una entrevista con los medios, el guardameta mexicano de Rayados de Monterrey, aseguró que el aun no sabe nada sobre si es oficial la salida de su compañero o no, por lo que no quiso dar declaraciones anticipadas.

“Sabemos que hay pláticas y acercamientos, pero yo sinceramente no sé. Le pregunté y no me dijo nada, así que también estoy a la espera”, confesó el segundo arquero de los Rayados.

Cárdenas y Canales I IMAGO7

Mochis sentenció que en caso de que el traspaso se haga oficial, la directiva debería ir por un delantero con características similares a las de de su actual compañero, asegurando que tendrán los recursos suficiente para concretar una negociación de una magnitud importante

“Y si llega a salir, la directiva tendrá que ir por alguien de esas características o mejor, porque somos Monterrey y debemos aspirar a lo más alto”, concluyó el guardameta mexicano.

Cárdenas en Liga MX I IMAGO7

Ausencia en el ataque

Si las negociaciones llegan a concretarse y los rumores resultaron ciertos, el equipo de la Liga MX perdería a su ‘pilar’ en el ataque, pues en los últimos torneo, Germán Beterame ha sido el futbolista con mayor promedio de goles con Monterrey, además de ser clave durante la Liguilla pasada en los Cuartos de Final y Semifinal.

Desde su llegada a Rayados en el Apertura 2022, proveniente del Atlético de San Luis, el futbolista suma un total de 153 partidos, aportando con total de 68 goles y colaborando con 16 asistencias. En el Clausura 2026, en solo cuatro jornadas, Berte suma dos tantos.