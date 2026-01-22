Canelo Álvarez y El Malilla brillan con estilo mexicano en la Semana de la Moda de París

Paris Fashion Week, una de las citas más importantes del estilo global, no solo reunió a las grandes casas de moda, sino también a figuras mexicanas que llamaron la atención de la prensa y los asistentes. Entre ellos, Canelo Álvarez, acompañado de su esposa, y el artista El Malilla hicieron una aparición que confirma que los latinos están dejando huella más allá de la música y el deporte.

Canelo Álvarez: del ring a la pasarela con estilo

Saúl “Canelo” Álvarez, conocido mundialmente por sus logros en el boxeo, apareció entre los asistentes del desfile con un look que combinó elegancia y audacia: una chamarra con estampado animal print junto con prendas oscuras y accesorios sofisticados, incluyendo lentes de sol, reafirmando su presencia como figura que trasciende el deporte.

El boxeador mexicano Canelo Álvarez asistió a uno de los desfiles más exclusivos de Paris Fashion Week. / @canelo

Su aparición no fue casualidad: el tapatío ha mostrado en más de una ocasión su interés y afinidad con la moda, al punto de convertirse en inspiración para fans y marcas. Más allá de su carrera pugilística, Canelo sabe cómo adaptar tendencias y proyectar un estilo único que resonó con los fashionistas presentes en París.

Canelo Álvarez acompañado de su esposa. / @canelo

El Canelo llegó al desfile de Amiri FW26. Esto es París Fashion Week. pic.twitter.com/5wNwH4NoaN — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) January 22, 2026

El Malilla: un toque musical en escena

Junto a Canelo, también fue captado El Malilla, otro representante de la cultura mexicana en la Semana de la Moda. Su presencia en el evento subraya cómo artistas latinos están ganando terreno en escenarios internacionales que históricamente privilegiaron el estilo europeo o anglosajón.

El Malilla representó la escena urbana mexicana durante la Semana de la Moda de París. / @elmalilla_

El cantante de reggaetón mexa logró destacar entre la lista de celebridades y creativos, mostrando que la moda se está convirtiendo en un terreno vibrante para talentos de múltiples disciplinas.

El Malilla llamó la atención en Paris Fashion Week como uno de los talentos latinos invitados al evento. / @elmalilla_