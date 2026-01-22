CDMX activa alerta amarilla para este viernes por bajas temperaturas en cinco alcaldías

La Ciudad de México activó la alerta amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y las primeras horas del viernes 23 de enero, como consecuencia del ingreso de aire frío que afectará principalmente a zonas altas de la capital.

Las autoridades capitalinas informaron que el descenso térmico podría representar riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Autoridades activaron alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este viernes./ RS

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

La alerta amarilla fue activada en cinco alcaldías donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. Las demarcaciones señaladas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Estas zonas suelen registrar las temperaturas más bajas debido a su altitud y condiciones geográficas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante.

Cinco alcaldías registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada./ X

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir nariz y boca al salir, especialmente durante las primeras horas del día. También se sugirió ingerir líquidos calientes y mantener una alimentación balanceada.

Asimismo, se pidió evitar el uso de braseros, anafres o calentadores dentro de espacios cerrados sin ventilación adecuada, ya que representan un riesgo por intoxicación por monóxido de carbono.

Las autoridades recordaron la importancia de proteger a mascotas, resguardándolas del frío, así como revisar instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes durante la temporada invernal.

Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir afectaciones por el frío./ X

En caso de presentar síntomas como hipotermia, dificultad para respirar o malestar general, se recomendó acudir a un centro de salud o solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que la alerta amarilla es preventiva y forma parte de las acciones para reducir riesgos durante la temporada de frío, por lo que se mantendrá informada a la ciudadanía ante cualquier actualización del pronóstico.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos oficiales y mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas durante los próximos días, ya que podrían presentarse nuevos descensos de temperatura en la capital.