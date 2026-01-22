CDMX activa alerta amarilla para este viernes por bajas temperaturas en cinco alcaldías

Las autoridades capitalinas informaron que el descenso térmico podría representar riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables

CDMX activa alerta amarilla para este viernes por bajas temperaturas en cinco alcaldías
El aviso aplica para la madrugada y amanecer del viernes 23 de enero. | X
Mariana Alcántara Contreras
22 de Enero de 2026

La Ciudad de México activó la alerta amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y las primeras horas del viernes 23 de enero, como consecuencia del ingreso de aire frío que afectará principalmente a zonas altas de la capital.

Las autoridades capitalinas informaron que el descenso térmico podría representar riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Autoridades activaron alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este viernes./ RS
Autoridades activaron alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este viernes./ RS 

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

La alerta amarilla fue activada en cinco alcaldías donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. Las demarcaciones señaladas son:

  • Álvaro Obregón

  • Cuajimalpa

  • Milpa Alta

  • Tlalpan

  • Xochimilco

Estas zonas suelen registrar las temperaturas más bajas debido a su altitud y condiciones geográficas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante.

Cinco alcaldías registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada./ X
Cinco alcaldías registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada./ X 

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir nariz y boca al salir, especialmente durante las primeras horas del día. También se sugirió ingerir líquidos calientes y mantener una alimentación balanceada.

Asimismo, se pidió evitar el uso de braseros, anafres o calentadores dentro de espacios cerrados sin ventilación adecuada, ya que representan un riesgo por intoxicación por monóxido de carbono.

Las autoridades recordaron la importancia de proteger a mascotas, resguardándolas del frío, así como revisar instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes durante la temporada invernal.

Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir afectaciones por el frío./ X
Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir afectaciones por el frío./ X 

 

En caso de presentar síntomas como hipotermia, dificultad para respirar o malestar general, se recomendó acudir a un centro de salud o solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que la alerta amarilla es preventiva y forma parte de las acciones para reducir riesgos durante la temporada de frío, por lo que se mantendrá informada a la ciudadanía ante cualquier actualización del pronóstico.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos oficiales y mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas durante los próximos días, ya que podrían presentarse nuevos descensos de temperatura en la capital.

El descenso de temperatura se prevé principalmente durante el amanecer./ X
El descenso de temperatura se prevé principalmente durante el amanecer./ X 

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué estaciones del Metro CDMX ya tienen NUEVAS escaleras eléctricas?

Contra | 22/01/2026

¿Qué estaciones del Metro CDMX ya tienen NUEVAS escaleras eléctricas?
¡Cásate GRATIS! Da el sí en la próxima boda colectiva: checa el día y el lugar

Contra | 22/01/2026

¡Cásate GRATIS! Da el sí en la próxima boda colectiva: checa el día y el lugar
Suprema Corte valida la cédula profesional digital: qué cambia y cuándo podrá usarse oficialmente

Contra | 22/01/2026

Suprema Corte valida la cédula profesional digital: qué cambia y cuándo podrá usarse oficialmente
Te recomendamos
¿Qué estaciones del Metro CDMX ya tienen NUEVAS escaleras eléctricas?
Clima
Tendencias
Ciudad de México

LO ÚLTIMO