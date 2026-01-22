Todo quedó grabado: la reacción de Dolores Fonzi al quedar fuera del Oscar 2026

La directora y protagonista argentina Dolores Fonzi vivió un momento de decepción este 22 de enero de 2026, cuando se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2026 y su película Belén no quedó entre las seleccionadas para competir como Mejor Película Internacional. Fonzi compartió su reacción a través de videos y publicaciones en redes sociales, mostrando tanto su sorpresa como el apoyo recibido de colegas y seguidores.

La actriz y directora esperaba escuchar el nombre de Belén entre las nominadas. / IG: @lolafonca

La reacción en redes sociales

La propia Fonzi publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que decía “Bye bye Oscar!” acompañado de un emoji de fantasma, tras conocer que Belén no había sido seleccionada entre las cinco finalistas de la categoría internacional. En los videos que compartió, se la ve primero paseando en bicicleta por las calles de Los Ángeles y luego sentada en una mesa junto a su familia, mirando la transmisión en vivo del anuncio de nominados.

En el segundo clip, la actriz aparece visiblemente ansiosa mientras sostiene la mano de su hija. Al darse cuenta de que la película no figuraba en la lista de nominados, Fonzi mostró gestos de decepción antes de apagar la cámara.

Prime Video

Apoyo de colegas y fans

Tras la publicación de Fonzi, cientos de mensajes de apoyo llegaron desde distintas cuentas: compañeros del medio artístico, colegas y seguidores expresaron cariño, admiración y solidaridad. Comentarios como “Aguante Belén” o “Gracias por llevar esta historia tan lejos” se destacaron entre las respuestas, reforzando el impacto de la película aunque no haya sido nominada.

Prime Video

Sobre Belén y su trayectoria en premios

Belén había logrado un lugar destacado al estar preseleccionada en el shortlist de la Academia para la categoría de Mejor Película Internacional, un paso significativo antes de determinar las nominaciones finales. La película está basada en hechos reales y relata el caso de una joven acusada injustamente tras un aborto espontáneo, una historia que ha generado debate y visibilidad sobre cuestiones de justicia y derechos reproductivos en Argentina y la región.

Prime Video

Aunque el film no logró asegurar una nominación en los Oscar, continúa en competencia para otros reconocimientos internacionales, como los premios Goya a Mejor Película Iberoamericana, que se entregarán en febrero.