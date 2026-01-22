Selección Mexicana estrena chamarra retro inspirada en el Mundial de México 86 ante Panamá

La Selección Mexicana volvió a mirar al pasado para vestir su presente. En el partido ante Panamá, el Tricolor estrenó una chamarra retro inspirada directamente en el Mundial de México 1986, una de las etapas más emblemáticas en la historia del futbol nacional.

La prenda rinde homenaje al diseño que utilizó la Selección en aquella Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano. Predomina el color verde, acompañado de mangas en rojo con blanco, una combinación clásica que remite de inmediato a la estética ochentera del Tricolor.

El detalle más distintivo se encuentra en el pecho: el escudo del Mundial del 86, renovado precisamente para esa justa mundialista, con el águila, el balón y tonalidades en color amarillo, un símbolo que marcó una época y que hoy regresa como pieza central del diseño.

El Tri enfrenta a Panamá | IMAGO7

Además, la chamarra forma parte de la línea Originals de adidas, lo que refuerza su estilo retro. El logo trefoil y las letras de la marca alemana aparecen junto al escudo, evocando la identidad visual que caracterizó a la Selección en los años 80.

Los patrocinadores y el escudo nacional complementan la chamarra, que combina nostalgia y modernidad, pensada tanto para el aficionado de antaño como para las nuevas generaciones.

Este relanzamiento confirma la tendencia de rescatar momentos icónicos del futbol mexicano a través de la indumentaria, conectando la historia del Tri con el presente.

El Tri estrenó chamarra | IMAGO7

En cuanto a su costo, la chamarra tiene un precio aproximado de 4 mil pesos, consolidándose como una pieza de colección para quienes buscan portar un fragmento del legado de México 86.

“Ya estamos en el estadio. Y vean la joya retro que andamos estrenando”, escribió la cuenta del Tri.

Por otra parte, hay cientos de aficionados apoyando al conjunto azteca pues los acompañan hasta en Panamá.