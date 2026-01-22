Europa League 25/26: Así marcha la Tabla de la Fase de Liga

Luego de siete emocionantes jornadas en el segundo mejor campeonato de Europa, 30 equipos sueñan con conseguir su pase a los Playoffs, mientras que el Olympique de Lyon y el Aston Villa, aseguraron su pase directo a los Octavos de Final de la Europa League, como los dos mejores de la Fase de Liga.

AP

Dos de ocho confirmados

De la Jornada 1 hasta la Jornada 7, dos equipos dominaron por completo la Fase de Liga de la Europa League; el Aston Villa de la Premier League y el Olympique de Lyon de la Ligue 1, líder y sublíder del campeonato.

Roma FC I AP

El equipo de los Leones, dirigido por Paulo Fonseca, marcha con paso casi perfecto, pues en siete juegos, el equipo francés ha conseguido seis victorias y solo una derrota, sumando 18 unidades de 21 posibles.

Por otro lado, el equipo inglés del Aston Villa repite la misma historia que el líder. Los pupilos de Unai Emery, llegan en las mismas circunstancias que el Lyon, únicamente siendo inferior en la diferencia de goles, teniendo +7, mientras que Lyon tiene +11.

13 equipos con posibilidades de avanzar directo

La última fecha tal y como sucederá en Champions League, la Jornada 8 traerá un final de locura, pues contando a los equipos que matemáticamente aún tiene posibilidades de avanzar, más los que ya están en los primeros ocho, hay un total de 24 equipos que podrían conseguir la calificación directa.

Europa League I AP

Los equipos más cercanos a la parte alta de la tabla y que dependen de sí mismos para lograr el paso son: Friburgo (3), (4) FC Midtjylland, (5) Braga y (6) Roma, todos con posibilidades de obtener la clasificación con solo un empate.

En cuanto a los más cercanos a robarse los puestos junto con los dos más bajos de la clasificación directa se suma un total de cinco equipos, los cuales también depende de resultados positivos para poder llegar hasta los primeros ocho: (7) Ferencvárosi, (8) Real Betis, (9) Porto, (10) KRC Genk, (11) Estrella Roja.

¿Qué equipos están eliminados?

Pese al nuevo formato de liga, seis equipos no consiguieron estar cerca de la clasificación, ni de los Playoffs, quedando matemáticamente fuera del torneo con una jornada por jugar: Rangers, Sturm, Niza, Utrecht, Malmo y Maccabi Tel Aviv.

UEFA. COM I CAPTURA DE PANTALLA

