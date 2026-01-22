Dos exjugadores de América pelean con Cristiano por el liderato de goleo en Arabia

Peleando por el campeonato de goleo. Una vez más, Cristiano Ronaldo lidera la tabla de goleadores en la Liga de Arabia, sin embargo, cinco futbolistas ya le pisan los talones estando a dos goles o menos de distancia. En esta lista perseguidora, aparecen dos exjugadores del América.

Justo como pasó la temporada pasada, Julián Quiñones sueña con arrebatarle el campeonato de goleo al histórico futbolista portugués. El seleccionado mexicano está viviendo un gran momento y tras anotar en sus últimos seis partidos con Al-Qadsiah, ya sólo está a un tanto de Cristiano.

Lidera la lista de goleadores | X @Cristiano

Gran momento goleador en Arabia

La temporada pasada Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador al anotar 25 tantos en 30 encuentros, mientras que Quiñones, con dos partidos menos, alcanzó los 20 tantos quedando en la quinta posición. Ahora marcha segundo con 15 tantos, uno menos que el portugués.

Vale la pena destacar que, Julián Quiñones está viviendo el mejor momento como goleador pues, previo a llegar a Arabia Saudita, nunca había logrado marcar más de 18 goles en una misma temporada. Su mejor momento había llegado en la campaña 2022-23, cuando siendo jugador de Atlas, logró anotar justamente los 18 tantos. Ahora, en su primera campaña en Arabia alcanzó las dos decenas de goles y ahora está a seis tantos de marcar su mejor temporada goleadora.

Atraviesa un gran momento | @julian_quiones3

De América para el Mundo

Quiñones, sin embargo, no es el único exjugador del América que le pisa los talones a Cristiano Ronaldo en el campeonato de goleo pues, Roger Martínez también ha tenido una gran temporada. El delantero colombiano ya alcanzó los 14 tantos en 16 partidos disputados, marcando siete goles en los últimos cuatro juegos.

Con esto, el exjugador azulcrema también pelea junto con Quiñones y Cristiano por ese reconocimiento de mejor goleador en la Liga de Arabia. El ahora jugador del Al-Taawoun también está viviendo su mejor momento goleador pues, nunca antes en su carrera había logrado marcar más de 10 goles en una misma temporada. Hoy ya dejó atrás esa marca.

Ya suma 14 tantos | IMAGO7

Además de Cristiano, Quiñones y Roger, en la lista de goleadores también aparecen Ivan Toney, Joao Félix y Joshua King, todos estando a tres o menos goles de distancia de la cima de goeladores.