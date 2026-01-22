Barron Trump podría haber salvado la vida de una mujer en Londres: qué se sabe

Barron Trump, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, llamó a la policía en Londres después de presenciar vía videollamada lo que él creyó era una agresión contra una mujer con la que mantiene una amistad, según testimonios presentados el jueves en un tribunal británico.

El incidente, ocurrido el 18 de enero de 2025, salió a la luz en el juicio contra Matvei Rumiantsev, de 22 años, acusado de varios delitos.

Llamada de emergencia desde Estados Unidos

Según la transcripción oficial hecha pública por la Fiscalía británica (Crown Prosecution Service), Barron Trump llamó a la City of London Police desde Estados Unidos después de observar, a través de una videollamada, a un hombre golpeando a la mujer. En la grabación, Trump le dice al operador: “I’m calling from the US… I just got a call from a girl, you know, she’s getting beat up… It’s really an emergency.” (“Estoy llamando desde EE. UU… Acabo de recibir una llamada de una chica, ella está siendo golpeada… Es realmente una emergencia”).

El joven también proporcionó la dirección donde ocurría el presunto ataque y describió lo que había visto, aunque admitió que fue breve.

Relación con la presunta víctima y reacción de la corte

El tribunal escuchó que la mujer, cuya identidad no puede divulgarse por razones legales, le dijo a la policía que conocía a Barron Trump y que su intervención telefónica pudo haber sido decisiva para que los agentes acudieran al lugar. Ella declaró que la llamada fue como “una señal de Dios” que la ayudó a salir de la situación.

Durante la llamada de emergencia, el operador policial le pidió a Trump que respondiera preguntas básicas sobre la situación y cómo conocía a la mujer, lo que generó cierta tensión en el intercambio.

¿Qué sigue en el juicio?

El caso continúa en el Snaresbrook Crown Court de Londres, donde la defensa de Rumiantsev ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de la víctima y la interpretación de los hechos. Las autoridades británicas han presentado como pruebas transcripciones de llamada y declaraciones en cámara corporal de la policía.

No ha habido comentarios oficiales por parte de la Casa Blanca sobre el papel de Barron Trump en este episodio.