Santi Giménez sobre su elección del Tri: “Amo Argentina, pero me siento más mexicano”

Santiago Giménez disipa dudas, si es que las había, y es contundente al afirmar que no se arrepiente de jugar para la Selección Mexicana , sobre la de Argentina , representativo de origen de su padre 'Chaco' Giménez y el país donde nació.

“ La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la Selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, declaró el ariete tricolor a ESPN desde Milán.

Santi señala que su decisión no se basó en lo futbolístico, sino en un sentimiento personal de pertenencia. “Yo no me pregunté como algo futbolístico, qué me beneficia más: jugar para Argentina o jugar para México”.

El 'Bebote' celebra con el Tri.

SANTI VA POR SU PRIMER MUNDIAL

El 'Bebote' actualmente se recupera de una lesión de tobillo que padece desde el pasado 29 de octubre de 2025 y espera estar listo para la convocatoria final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo 2026, la primera de su carrera, toda vez que se quedó fuera de Qatar 2022 y no juega con México desde el 15 de octubre de 2015, en el empate 1-1 contra Ecuador, donde disputó 30 minutos, en cotejo amistoso.

Santi Giménez se alista con el Tri.

EL PASO DE GIMÉNEZ COMO TRICOLOR