¡De gala! Así sería el uniforme especial de la Selección Mexicana para el centenario de la FMF

La Selección Mexicana se encuentra a tan solo meses de romper el telón, con la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, ante Sudáfrica; mientras eso pasa se ha ventilado un posible jersey conmemorativo para lanzar en 2027.

De acuerdo al sitio especializado en jersey Footy Headlines, la marca que viste al Tri estaría preparando un kit deportivo conmemorativo para celebrar los 100 años de vida de la Federación Mexicana de Futbol que será en el próximo año.

Tri de los 30's l footyheadlines.com

¿Cuál sería su diseño?

Lo más resaltante de la equipación es el escudo, quien se ha ido modificando en diversas épocas quedando actualmente con el águila como el máximo símbolo de tierras mexicanas, para esta edición el logotipo Trefoil de Adidas sería lo llamativo.

Dicho uniforme especial tendría como principal color el guinda, que por muchos años fue la identidad del equipo nacional. Aunque se maneja una segunda opción la cual sería con un diseño dividido en rojo y blanco, esto en homenaje a la camiseta de 1923.

Mientras tanto, la equipación podría estar lanzando en el primer semestre de 2027 como parte de los actos conmemorativos del centenario del máximo organismo del futbol mexicano, por el momento no se ha ventilado un posible partido especial.

Diseño para 2027 l footyheadlines.com

100 años de vida

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue fundada en 1927, marcando un antes y un después en la organización del balompié nacional. A un siglo de su creación, el organismo rector del futbol en México celebra 100 años de historia, crecimiento y transformación, consolidándose como una de las federaciones más influyentes de la región de Concacaf.

El 26 de agosto de 1927 se formalizó la creación de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, con el objetivo principal de organizar el futbol amateur y profesional, así como de gestionar la participación de México en torneos internacionales. Desde sus primeros años, la FMF buscó sentar las bases administrativas y deportivas que permitieran un desarrollo ordenado del deporte.

A lo largo de las décadas, la FMF fue testigo y protagonista de la evolución del futbol en el país. Desde la profesionalización de la liga en los años cuarenta, hasta la organización de eventos de talla mundial como los Mundiales de 1970 y 1986.

Selección Mexicana l IMAGO7



