Campeón del Mundo con Argentina se perfila a llegar a la MLS

En el arranque de los preparativos para la temporada 26/27 de la MLS, los equipos de Norteamérica buscan reforzarse de la mejor manera con estrellas de talla internacional, tal es el caso del Atlante United, el cual estaría interesado en hacerse de los servicios del mediocampista argentino, Guido Rodríguez.

Rodríguez en Qatar 2022 I MEXSPORT

¿Nuevo campeón del mundo de la MLS?

A pocas semanas de que arranque la pretemporada de la Major League Soccer, el equipo del Atalanta comenzó los preparativos en busca del título. Con información de Germán García, el equipo ya comenzó pláticas en busca de su primer refuerzo internacional.

Según el periodista argentino, el equipo estadounidense ya realizó las charla preliminar con el equipo de la Premier League, West Ham United, para explorar si es posible un acuerdo por los servicios del mediocampista de 31 años.

Guido en el Mundial 2022 I MEXSPORT

El jugador campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, actualmente no vive su mejor momento en Europa, por lo que la idea de emigrar de nuevo al continente americano podría ser viable en la búsqueda de minutos y protagonismo.

Aunque no se puede confirmar una negociación oficial entre Atlanta y West Ham, en caso de que este traspaso se vuelva ‘viable’, es muy probable que ambos equipos filtren más información conforme avance el periodo de fichajes.

Pasado importante en América

Guido Rodríguez cuenta con un buen paso europeo; al llegar a la Premier League proveniente del Real Betis Balompié de LaLiga. Sin embargo, en el continente americano y próximo a albergar la Copa del Mundo 2026, también vivió grandes momentos en su carrera.

Guido en Betis I MEXSPORT

El contención argentino debutó en el Millonario de River Plate en el 2014, ahí vivió unos breves momentos dentro del campo por lo que pronto en el 2015 llegó al equipo de Defensa y Justicia. Tras grandes actuaciones en Argentina, el mediocampista llamó la atención de los Xolos de Tijuana, equipo que lo llevó a México.

Pese a vivir buenos ratos en el equipo de la frontera, los mejores años en México de Rodríguez fueron en el América, club donde se consagró como titular indiscutible y con el que levantaría una Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones.