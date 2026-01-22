Zuffa Boxing debuta en enero y el CMB lanza advertencia global: “El boxeo no es propiedad de una sola entidad”

El boxeo profesional atraviesa uno de los momentos más sensibles de su historia reciente. La confirmación del debut oficial de Zuffa Boxing, el nuevo proyecto impulsado por Dana White y respaldado por TKO Group Holdings, ha reactivado un debate profundo sobre el futuro del deporte, su estructura tradicional y el equilibrio de poder entre promotores, organismos sancionadores y peleadores.

Aunque el primer evento de Zuffa Boxing ya tiene fecha —23 de enero—, el anuncio llegó rodeado de incógnitas: no hay cartelera revelada, no se ha confirmado la sede ni se conocen los nombres de los boxeadores involucrados. Sin embargo, la cercanía con UFC 324, programado para el 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, alimenta las especulaciones sobre un estreno estratégico en la misma ciudad.

Este movimiento empresarial coincide con un contexto político clave en Estados Unidos. La reciente presentación del proyecto de ley H.R. 4624, Muhammad Ali American Boxing Revival Act, ha encendido alarmas dentro del ecosistema boxístico. La posible modificación de la actual Ley Ali abriría la puerta a un nuevo modelo operativo que permitiría a empresas como Zuffa Boxing funcionar bajo un esquema unificado, distinto al que rige al boxeo desde hace décadas.

El mensaje del CMB: advertencia ante un posible control del deporte

En medio de este escenario, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB o WBC, por sus siglas en inglés) decidió pronunciarse públicamente. A través de una carta abierta a la comunidad mundial del boxeo, su presidente Mauricio Sulaimán expresó preocupación por lo que considera un intento de concentración de poder en el deporte.

“Nuestro deporte está en los encabezados de todo el mundo; pero por las razones equivocadas”, señala el documento fechado el 22 de enero de 2026 en Ciudad de México. En el texto, Sulaimán advierte que una entidad con gran poder económico estaría buscando ingresar al boxeo con la intención de “dominar el deporte, eliminando a los promotores y a los organismos sancionadores como parte de ese proceso”.

El dirigente fue aún más directo al remarcar que el boxeo no puede convertirse en propiedad de una sola organización. “Un intento de apropiarse del deporte del pueblo, el cual no debe ni puede ser propiedad de o verse dominado por una sola entidad”, escribió, en un mensaje que ha sido ampliamente replicado y comentado en redes sociales y medios especializados de América Latina y Estados Unidos.

La carta también denuncia presuntos intentos de influencia política y mediática: “Estos esfuerzos externos incluyen gastar millones de dólares para modificar o introducir nuevas leyes en Estados Unidos, y utilizar dicho dinero e influencia para comprar testimonios y promover entrevistas guiadas en medios de los cuales ellos mismos son dueños”.

Zuffa Boxing, la Ley Ali y el nuevo tablero del boxeo

Mientras tanto, Zuffa Boxing continúa avanzando bajo el marco legal vigente. Aunque la posible aprobación de la nueva ley permitiría operar como una Organización Unificada de Boxeo (UBO) —sin regirse plenamente por la Ley Ali—, Dana White ya ha señalado que el proyecto no depende exclusivamente de esa reforma para consolidarse.

La iniciativa cuenta además con una alianza estratégica con Turki Alalshikh y Riyadh Season, lo que garantiza respaldo financiero y visibilidad internacional. Según explicó anteriormente Mark Shapiro, director de operaciones de TKO Group Holdings, la empresa recibirá 10 millones de dólares anuales por la gestión operativa del proyecto, replicando el modelo de negocio aplicado en UFC y WWE.

“Vamos a operar del mismo modo que lo hacemos en otras propiedades deportivas: venta de entradas, derechos de emisión, patrocinios y acuerdos comerciales”, afirmó Shapiro, dejando claro que la compañía busca crecimiento con riesgo controlado y rentabilidad asegurada.

Desde la vereda opuesta, el CMB defendió la estructura plural del boxeo moderno, recordando que el deporte está compuesto por múltiples organismos, promotoras y actores que conviven en un mercado libre. “No existe ninguna entidad, liga, persona o campeón que sea más grande que el deporte”, remarcó Sulaimán, subrayando que la historia, la integridad y la reputación del boxeo “no tienen precio”.

