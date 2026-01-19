¡Sin el Canelo Álvarez! The Ring Magazine revela las mejores 5 peleas del 2025

The Ring Magazine ha dado a conocer las 5 mejores peleas de box del 2025 en la que resalta la ausencia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez quien ostentó dos peleas durante el pasado año; contra William Scull y su más reciente enfrentamiento ante Terence Crawford.

Canelo Álvarez l X:Canelo

En su primer combate el mexicano terminó con las manos en alto tras salir victorioso de Arabia Saudita luego de 12 rounds por decisión unánime, pelea en la que recuperó el cinturón de la FIB y se reafirmó como el campeón indiscutido de las 168 libras.

Mientras tanto, en el segundo combate las cosas cambiaron para el tapatío y terminó por sucumbir ante Terence Crawford para perder el título indiscutido del peso supermediano, en el Allegan Stadium en Las Vegas, por decisión unánime.

¿Cuáles fueron las 5 peleas del 2025?

Dmitry Bivol y Artur Beterbiev II encabeza la lista, con el segundo combate de esta rivalidad y en un combate de época, Bivol logró recuperar los campeonatos que Beterbiev le arrebató el año pasado y se convierte en el nuevo campeón mundial indiscutido de semi pesado tras ganar por decisión dividida.

Kenshiro Teraji vs Seigo Yuri Akui fue otra de las nombradas en el reciente año, realizada el 13 de marzo en Tokio, en donde Teraji se quedaría con el triunfo en un combate que mantuvo al público con mucha expectativa durante el enfrentamiento.

Además de dichas peleas resaltan también las ostentadas entre; Chris Eubank Jr vs Conor Benn I en Reino Unido, Naoya Inoue vs Ramon Cardenas en Japón y Abdullah Mason vs Sam Noakes en Estados Unidos, todas con intensos enfrentamientos.

Bivol l X:bivol_d

¿Cuándo volverá Canelo Álvarez al ring?

Fiel a su tradición de años recientes, Canelo Álvarez subirá al ring en fechas patrias, razón por la que la cartelera llevará nombre 'México contra el Mundo'. El evento está programado para el 12 de septiembre en la primera de ‘Canelo Promotions’.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado qué peleador será el rival de Álvarez ni quiénes más conformarán la cartelera en Riyadh. El tapatío tenía el derecho de pedir una revancha contra Terence Crawford, pero el estadounidense anunció su retiro como profesional a mediados del pasado diciembre.