Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 23 de enero de 2026 en CDMX y EDOMEX?

Para el viernes 23 de enero de 2026, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen

Engomado color azul

Terminación de placa 9 o 0

1 o 2

Los vehículos con holograma 00, 0, híbridos eléctricos, de transporte público, emergencias, y otros que estén exentos, sí podrán circular.

Estos son los autos que no circulan este viernes. / X

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

Además, los vehículos que incumplan con la norma pueden ser retenidos y enviados al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

Las autoridades recomiendan verificar el holograma, terminación de placa y color del engomado, ya que las sanciones se aplican sin excepciones, incluso para autos foráneos que no cumplan con las verificaciones ambientales vigentes.

En caso de requerir circular por motivos laborales o de emergencia, los conductores deben tramitar un permiso temporal a través del portal oficial de la Sedema, el cual solo puede solicitarse en casos específicos y por tiempo limitado.

Las autoridades recomiendan verificar el holograma, terminación de placa y color del engomado. / Pixabay

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex. / Pixabay

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Aquí te dejamos el calendario del Hoy No Circula. / RS

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco