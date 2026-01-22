¿Qué estaciones del Metro CDMX ya tienen NUEVAS escaleras eléctricas?

El Metro de la Ciudad de México continúa su proceso de modernización y este 22 de enero de 2026 inauguró la puesta en marcha de 20 nuevas escaleras eléctricas en varias de sus estaciones, beneficiando a casi 4 millones de usuarios que transitan diariamente por la red.
¿Qué estaciones cuentan con las escaleras nuevas?
Las nuevas escaleras eléctricas ya están en operación en diversas estaciones consideradas estratégicas por su afluencia o profundidad:
Camarones (Línea 7): con 8 escaleras instaladas en la estación más profunda de la red.
Tacuba (Línea 7): con 4 escaleras eléctricas.
Pantitlán (Línea 9): con 2 equipos nuevos.
Patriotismo (Línea 9): con 2 escaleras.
Centro Médico (Línea 9): con 2 equipos en función.
Bellas Artes (Línea 8): con 2 escaleras eléctricas que completan la entrega.
En varias de estas estaciones —como Bellas Artes o Centro Médico— los equipos están en fase final de pruebas antes de su uso permanente.
Mejoras técnicas y beneficios para usuarios
Las nuevas escaleras cuentan con tecnologías que reducen la vibración y el ruido, además de sistemas de seguridad como freno de emergencia gradual y monitoreo en tiempo real para su funcionamiento. Estas características buscan ofrecer más comodidad, accesibilidad y seguridad a las personas que utilizan el Metro cada día.
Con esta fase de modernización se espera beneficiar a aproximadamente 3.9 millones de usuarios al mes, especialmente en estaciones con mayor tránsito o con largos tramos verticales que requieren apoyo electromecánico.