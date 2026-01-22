¿Qué estaciones del Metro CDMX ya tienen NUEVAS escaleras eléctricas?

El Metro de la Ciudad de México continúa su proceso de modernización y este 22 de enero de 2026 inauguró la puesta en marcha de 20 nuevas escaleras eléctricas en varias de sus estaciones, beneficiando a casi 4 millones de usuarios que transitan diariamente por la red.

Las nuevas escaleras eléctricas fueron instaladas en estaciones estratégicas de alta afluencia. / GOB CDMX

¿Qué estaciones cuentan con las escaleras nuevas?

Las nuevas escaleras eléctricas ya están en operación en diversas estaciones consideradas estratégicas por su afluencia o profundidad:

Camarones (Línea 7): con 8 escaleras instaladas en la estación más profunda de la red.

Tacuba (Línea 7): con 4 escaleras eléctricas.

Pantitlán (Línea 9): con 2 equipos nuevos.

Patriotismo (Línea 9): con 2 escaleras.

Centro Médico (Línea 9): con 2 equipos en función.

Bellas Artes (Línea 8): con 2 escaleras eléctricas que completan la entrega.

En varias de estas estaciones —como Bellas Artes o Centro Médico— los equipos están en fase final de pruebas antes de su uso permanente.

La modernización del Metro CDMX busca reducir tiempos de traslado y mejorar la accesibilidad. / GOB CDMX

Mejoras técnicas y beneficios para usuarios

Las nuevas escaleras cuentan con tecnologías que reducen la vibración y el ruido, además de sistemas de seguridad como freno de emergencia gradual y monitoreo en tiempo real para su funcionamiento. Estas características buscan ofrecer más comodidad, accesibilidad y seguridad a las personas que utilizan el Metro cada día.

Las nuevas escaleras eléctricas forman parte del programa de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo. / GOB CDMX

Con esta fase de modernización se espera beneficiar a aproximadamente 3.9 millones de usuarios al mes, especialmente en estaciones con mayor tránsito o con largos tramos verticales que requieren apoyo electromecánico.