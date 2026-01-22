TV Azteca anuncia el regreso de un grande de Liga MX a sus transmisiones

Con el inminente regreso del Atlante a la Liga MX tras adquirir al Mazatlán FC, TV Azteca ha confirmado que retomará las transmisiones del histórico equipo azulgrana. Aunque en esta etapa inicial los partidos serán transmitidos únicamente por las plataformas digitales de la televisora, esta decisión es una antesala del rol protagónico que podría tener TV Azteca una vez que el equipo debute en la máxima categoría del fútbol mexicano.

El histórico club capitalino está cada vez más cerca de volver al máximo circuito luego de confirmar la compra del Mazatlán. En este nuevo capítulo, TV Azteca no ha perdido tiempo y ya anunció que transmitirá los partidos del equipo azulgrana.

Está cerca de regresar a la Liga MX | IMAGO7

Así transmitirán a Atlante

El anuncio fue hecho en días recientes, dejando en claro que los encuentros del Atlante se verán a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y por Azteca Deportes Network, es decir, fuera de las señales tradicionales como Azteca 7, Azteca UNO o ADN 40.

La decisión parece estratégica: al no usar de inmediato sus canales de televisión abierta, TV Azteca prepara el terreno para una eventual integración del Atlante a su cartelera estelar de Liga MX cuando se haga oficial su participación en la próxima temporada. Todo apunta a que, de confirmarse, los partidos del Atlante podrían formar parte de los tradicionales Viernes Botaneros.

Llevarán las transmisiones del equipo | IMAGO7

Atlante ya tuvo actividad en el Clausura 2026. Tras disputar su primer partido como local y descansar en la segunda jornada, el equipo azulgrana regresará a la acción en la Fecha 3, enfrentando a la Jaiba Brava. Ese partido ya está programado para ser transmitido por las plataformas digitales de TV Azteca.

Por ahora, no se contará con los comentaristas y analistas estelares de la televisora, lo que refuerza la idea de que esta etapa de transmisiones es de transición o prueba. Sin embargo, la presencia de la cadena del Ajusco es significativa y envía un claro mensaje: el Atlante es, una vez más, parte de los planes de TV Azteca.

TV Azteca y Atlante tienen un largo historial en común. El club fue propiedad de la televisora durante la década de los 2000 y vivió su última gran época de gloria en ese periodo. El anuncio actual, aunque en condiciones diferentes, reactiva una relación que podría consolidarse nuevamente en el contexto de la Liga MX.