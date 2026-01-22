Sampaoli explota por burlas a su estatura; lo tuvieron que sacar del campo

El Arena Independencia fue testigo de un episodio bochornoso durante el duelo por el Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli protagonizó un tenso cruce con Alberto Valentim que requirió la intervención inmediata del personal de seguridad. La disputa comenzó justo después de que el VAR anulara una anotación de Hulk por una supuesta falta ofensiva.

En partido | MEXSPORT

¿Qué pasó con Sampaoli?

La invalidación del gol desató las protestas del estratega argentino, quien reclamó de forma airada la decisión arbitral. Ante esto, Valentim exigió que el casildense regresara a su zona técnica mediante gestos provocadores que hacían mofa de su baja estatura. Esta acción generó la furia de Sampaoli y desató el desorden total.

El conflicto escaló rápidamente e involucró a los cuerpos técnicos y a los futbolistas de ambas plantillas. Pablo Fernández, integrante del equipo de trabajo de Sampaoli, recibió la tarjeta roja por su comportamiento durante la trifulca. Los empujones y gritos en el túnel hacia los vestidores marcaron el cierre de la primera mitad.

“Sampaoli, deja de pelear un poco y empieza a concentrarte en los entrenamientos del equipo”, expresó Felipe Melo mediante sus redes sociales. El histórico mediocampista criticó la actitud del técnico y señaló que el Atlético Mineiro tiene un plantel fuerte que todavía no logra demostrar el gran futbol esperado.

Melo continuó con sus declaraciones directas hacia el comportamiento del argentino tras el silbatazo final del encuentro. “Tienes noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganas y quieres pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demuestra el gran entrenador que eres”, sentenció el jugador veterano.

Sampaoli | MEXSPORT

Decisiones arbitrales calentaron el duelo

A pesar de la intensidad en las áreas técnicas, el partido terminó con un empate 1-1 en el marcador. Las decisiones de los jueces y las constantes provocaciones desde los bancos de suplentes elevaron la temperatura del clásico.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas ha emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones internas para sus empleados. Los medios locales, como Lance y GE, detallaron que el ambiente se volvió insostenible por varios minutos. La seguridad del estadio tuvo que formar una barrera humana para evitar agresiones físicas.

El empate mantiene la incertidumbre sobre el rendimiento del equipo de Sampaoli en esta temporada del futbol brasileño. Mientras el estratega busca mejorar los resultados, las polémicas extra cancha siguen persiguiendo su gestión en el banquillo.