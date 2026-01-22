Diego Costa crítica fuertemente a Antonio Conte: "era un amargado"

Es normal los roces entre jugadores y entrenadores, aunque algunos de ellos se quedan solo en el vestidor. Sin embargo, algunos otros tienen la osadía de revelar sus problemas ante los medios de comunicación, como fue el caso de Diego Costa y su mala relación con Antonio Conte.

El exjugador del Atlético de Madrid reveló en una plática en The Obi One Podcast, programa de Obi Mikel, que su relación se volvió más distante cuando quería renovar con el Orgullo de Londres.

"Me fui de vacaciones y tenía la oportunidad de renovar con el Chelsea. Entonces le mandé un mensaje a Conte, que era el entrenador en ese momento. Le dije: 'Jefe, quiero saber si contarás conmigo para la próxima temporada'. Él me respondió con un mensaje de texto: 'Diego, gracias por todo lo que has hecho, pero no cuento contigo'. Él tenía algo dentro, porque no es normal que un entrenador no cuente con un jugador que ha sido el máximo goleador del equipo", comentó.

Además, el exdelantero del Gremio, su último equipo en Brasil, destacó que el entrenador italiano está bastante amargado. Diego Costa destacó que una de las grandes fallas de Conte es su temperamento, pues aseguró que cree que lo sabe todo.

"Es un tipo de persona que no confía en los demás. Cree que lo sabe todo. Tú no disfrutas entrenar con él. Siempre estaba enfadado, siempre con mala cara. Incluso probablemente ni tiene sexo en casa, porque es un amargado. Es una pena, porque yo era muy feliz en el Chelsea, pero no quería causar un problema al club. Si yo hubiese querido volver, los jugadores me querían de vuelta, pero nadie quiere a Conte. Esa es la razón por la que no duró. El pasado es el pasado. Los títulos que ganó con el Chelsea los ganó conmigo, para su mala suerte. Le deseo lo mejor en la vida", sentenció.

¿Cómo fue el paso de Diego Costa en el Chelsea?

Pese a que sus mejores años ya pasaron, Diego Costa tuvo un gran paso por Londres. El delantero brasileño, nacionalizado español, jugó 120 partidos y anotó 59 goles; además de que repartió 21 asistencias.

Por si fuera poco, ganó múltiples títulos con el equipo de los Blues. Diego Costa se despidió de Inglaterra con dos Premier League bajo el brazo y una Copa. El paso del ariete fue por cuatro años, para después regresar al Atlético de Madrid.

La actualidad de Diego Costa

Diego Costa regresó a su lugar de nacimiento para jugar para el Botafogo, aunque poco duró su paso en el Fogao. Después del equipo carioca, Costa llegó al Gremio, pero se quedó sin equipo en 2024.

