Barcelona confirma lesión de Pedri y revela cuánto tiempo estará fuera

El jugador español abandonó el partido de Champions contra Slavia Praga por molestias

Pedri durante la Final de la Supercopa de España | X: @FCBarcelona_es
Esteban Gutiérrez
22 de Enero de 2026

El mediocampista español del Barcelona, Pedri, estará fuera de actividad varias semanas tras confirmarse que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El futbolista canario no pudo terminar el partido en la victoria por 4-2 de visita a Slavia Praga en la UEFA Champions League; abandonó la cancha al minuto 61 con molestias.

Pedri en el juego contra Slavia Praga de la Champions | AP
A través de un comunicado, el club catalán informó la gravedad de la lesión y señaló que se espera que el tiempo de recuperación sea de alrededor de un mes.

Por lo tanto, el jugador de 23 años podría perderse hasta siete compromisos, entre ellos, el cruce de Copa del Rey contra Albacete y el juego de la última fecha de Champions ante Copenhague.

Pedri en un entrenamiento
Pedri en un entrenamiento | X: @FCBarcelona_es

Será baja por tercera vez en la campaña

Con esta baja, Pedri estará fuera de circulación por tercera vez en la temporada, todas por problemas musculares. La primera fue en octubre y estuvo casi un mes sin jugar; la segunda, a finales de diciembre, lo mantuvo fuera de las canchas por dos semanas.

No obstante, el seleccionado español sigue siendo unos de los hombre clave para Hansi Flick y ha sido titular en 24 encuentros de todas las competencias.

El próximo partido del conjunto catalán será contra Oviedo el domingo en La Liga española. 

