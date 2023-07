Bárbara Torres lanza comentario transfóbico hacia Wendy Guevara en LCDLF

¿Estrategia o solo falta de filtros? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Bárbara Torres se ha vuelto el personaje más incómodo dentro de “La Casa de los Famosos México” , según el termómetro de las redes sociales.

La argentina, quien esta semana está nominada junto a Poncho de Nigris y Wendy Guevara, volvió a echarse encima a los fans del reality, esta vez por opinar sobre la identidad de género de la favorita del público.

Durante una conversación con integrantes del Team Infierno, Bárbara recordó como previo a la Gala de Nominaciones le pidió a la ‘Barby’ Juárez no nominarla, pues solo quedaban “dos mujeres” en la casa.

El comentario no fue tomado a bien por Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, pero la actriz defendió su postura.

“La única mujer entera sí. Voz tenés tet.. y pi..”, dijo Bárbara viendo a Wendy, pero rápidamente fue corregida por Poncho, quien le reprochó “pero Wendy es mujer”.

Torres no compartió la postura del los integrantes del Team Infierno y no se corrigió: “Ella sabe y hemos hablado de ese tema un montón de veces y no se ofende”, dijo mientras miraba a una Wendy que se notaba incómoda.

Sergio Mayer, quien en semanas anteriores ha tenido fuertes discusiones con Bárbara, también intentó corregirla: “El miembro es lo de menos, es la actitud, cómo se sienta ella”, dijo, pero fue interrumpido por Bárbara, quien pidió que no empezaran “a hacerle la psicología”.

Barbara Torres le dice a Wendy Guevara que es una mujer con el team infierno se le fue encima #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mSquFhAZQr — Chismesito de La Casa de los Famosos (@jarr_19) July 13, 2023

Fans piden eliminar a Bárbara Torres de LCDLF

La reacción de los fans del programa no tardó y en redes sociales la polémica conversación entre Bárbara y el Team Infierno se viralizó.

“Que bueno Sergio y poncho tapen la boca de los que los atacan”, “Mi Wendy su cara de que aún tiene que lidiar con comentarios así”, “Solo está cavando mas su tumba”, escribieron fans de Wendy en una interminable lista de comentarios en los que pedían no salvar a la argentina.

Las polémicas declaraciones de Bárbara Torres podrían marcar el rumbo de la Gala de Eliminación. Cabe recordar que la líder de esta semana, la ‘Barby’ Juárez salvó a Jorge Losa, por lo que Wendy, Poncho y Bárbara competirán por mantenerse dentro de la casa.