Belinda desmiente relación con político y manda indirecta a Nodal: “Yo no dejé ninguna familia”

Belinda rompió el silencio y luego de rumores que la relacionaban sentimentalmente con el político poblano José Luis Parra García, la cantante aseguró que sigue soltera, que es libre de salir con quien quiera y de paso parece haber mandado una indirecta a su exnovio Christian Nodal.



Hace unos días el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’ habló de un supuesto noviazgo entre la interprete de canciones como ‘Amor a primera vista’ y ‘Luz sin gravedad’ y el Jefe de Gabinete y Oficina del gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, luego de que fueran captados regresando juntos de Huatulco y en una comida entre políticos de Morena.

José Luis Parra García es un político que trabaja en el Gobierno del estado de Puebla/X|



Sin embargo, Belinda desmintió este rumor y aseguró estar acostumbrada a que la relacionen con sus “amigos”.



“ A mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos. Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia ¡nunca! Soy una mujer que tiene el derecho de salir con quien yo quiera. Son temas a los que ya estoy acostumbrada, no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas”, declaró la cantante al medio Posta Nuevo León, agregando que en un futuro, cuando tenga una relación, no la piensa hacer pública.

Belinda dijo que está acostumbrada a que la relacionen con todo el mundo/IG: @belindapop|



“ Si algún día tengo una relación lo mantendré para mí porque esa es mi decisión, es lo más sano, yo me enfoco en mi trabajo, en mi música, en las cosas que yo hago, y pues ya qué digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer, siempre van a seguir hablando, inventando o sino haciéndose películas o fantasías y la única que sabe de mi vida soy yo y la voy a mantener privada”, concluyó la artista.



¿Belinda le lanza indirecta a su ex Christian Nodal?



Entre las declaraciones que hizo Belinda para desmentir que tiene un nuevo noviazgo destacó la parte donde dice “No he dejado a una familia ¡nunca!”, la cual para muchos fue una especia de indirecta para su expareja Christian Nodal.

Nodal es señalado por dejar su familia con Cazzu para casarse con Ángela Aguilar/IG: @nodal|



Y es que cabe recordar que después de que Belinda y Nodal terminaran su noviazgo en 2022, el cantante de regional mexicano comenzó una nueva relación con la rapera argentina Cazzu, con quien tuvo una hija y a los meses dejó para hacerse novio de otra cantante, en esta ocasión Ángela Aguilar, con quien se casó apenas el año pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cerrarán los mercados de CDMX? Anuncian megamarcha para este 10 de febrero