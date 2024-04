¿Bobby Pulido y Javier Alatorre fueron amantes? Cantante amenaza con demandar a quien difundió el rumor

En los últimos días el rumor sobre un supuesto romance entre Bobby Pulido y Javier Alatorre se volvió tendencia en redes sociales, al grado de que llegó a oídos del cantante, quien rompió el silencio y amenazó con demandar a quien difundió esta falsa información.

Videos, memes, encabezados y mensajes en redes sociales abundaron durante los últimos días en Internet en referencia a este tema, ya que muchos internautas se interesaron en esta versión que aseguraba que el periodista de TV Azteca y el interprete de temas como 'Desvelado' fueron amantes por muchos años, sin dar más detalles ni citar a fuentes creíbles o incluso mostrar pruebas.

Por esta razón, Bobby Pulido, además de desmentir el rumor, expresó su molestia, asegurando que ni le gustan los hombres y tampoco conoce al conductor del noticiario 'Hechos', por lo que ha decidido tomar acciones legales.

“Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP (Relaciones Públicas) me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque andaba muy aburrido”, declaró el cantante a Multimedios.

Bobby Pulido ofrece recompensa para encontrar a quien difundió el rumor

La molestia de Bobby Pulido es tal, que ofreció una recompensa económica para que la gente le ayude a dar con el responsable de difundir el rumor de su romance con Javier Alatorre.

“Le quiero decir que ahora va a ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él (responsable) porque lo voy a demandar. No se vale, tengo esposa y 4 hijos y la verdad menos cuando están aburridos y quieren causar daño. Yo no me meto con nadie.

“A mí no me afecta, porque sé la verdad, pero tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale. Me voy a ir con todo cueste lo que cueste y te juro se va arrepentir”, agregó.

