Brad Pitt habla de su experiencia en Alcohólicos Anónimos: “Estaba de rodillas”

Luego de su mediática separación con Angelina Jolie, el actor Brad Pitt decidió buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos, grupo al que se unió para enfrentar sus problemas con el alcohol y rehacer su vida emocional. Así lo compartió en una reciente entrevista donde describió el proceso como “una experiencia realmente especial”.

“Podemos decir que es un grupo de hombres ¿está bien? Esta fue una experiencia asombrosa. Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble”, compartió al recordar cómo fue su ingreso al programa de recuperación.

Separarse de Angelina Jolie empeoró su problema con el alcohol / Redes Sociales|

Encontró en AA la sanación

Pitt detalló que la apertura emocional de los miembros del grupo fue fundamental para su proceso de sanación: “Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial".

El protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” confesó que vivía un momento especialmente vulnerable tras la ruptura con Jolie. “Estaba prácticamente de rodillas y muy abierto a expresarme. Intentaba de todo y a todos. Todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba reiniciarme. Necesitaba despertar en algunos aspectos y significó mucho para mí”.

Desde el primer día que entró a AA dejó de beber / Redes Sociales|

La sobriedad como misión personal

Además, reconoció que en el camino asumió la responsabilidad por sus acciones. “Cuando empecé la terapia pensaba: ‘Hice esto, hice aquello’. Estaba desesperado", relató. “Uno no entra en Alcohólicos Anónimos porque todo salga de maravilla. Ese no suele ser el punto de entrada”.

Pitt explicó que su proceso fue tan significativo que incluso empezó a esperar con ansias las reuniones. "Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión, ¿sabes? es como ‘¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? y ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?’”, concluyó.

A final de mes se estrena su película F1 en todos los cines / Redes Sociales|

