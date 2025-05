Buque Cuauhtémoc: Hasta 2 años tardará investigación para saber causas de su accidente en NY

De uno y hasta dos años tardará la investigación para saber qué ocasionó el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, según reveló este 19 de mayo la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

En una conferencia de prensa, Michael Graham, integrante de la junta de la NTSB, indicó que en un lapso de 30 días se dará un primer avance de las investigaciones. Sin embargo, para llegar a una conclusión se requerirá al menos un año, ya que están participando expertos tanto del gobierno de Estados Unidos como de México.

"Es el inicio de un proceso largo, no sacaremos conclusiones, no especularemos y no determinaremos las causas probables mientras estemos en la investigación", indicó el funcionario.

NTSB hablará con la tripulación del buque

El siguiente paso en la investigación será hablar con la tripulación del buque para comenzar a entender qué fue lo que se vivió a bordo, luego del choque contra el Puente de Brooklyn, que lamentablemente dejó dos marinos mexicanos muertos y varios más lesionados.

"No hemos tenido oportunidad de hablar con la tripulación, estamos trabajando con nuestras contrapartes mexicanas para hablar con las y los integrantes de la embarcación", agregó Michael Graham.

Cronología del accidente

En su informe, la NTSB señala que a las 8:20 p.m. (hora local) del pasado sábado 17 de mayo, el buque mexicano salió del muelle con la ayuda de un barco remolcador. Apenas cuatro minutos después, es decir, a las 8:24 p.m., el carguero solicitó asistencia de más remolcadores en el área, luego de que el buque aumentó su velocidad, aparentemente debido a las fuertes rachas de viento en la zona.

Tras dos solicitudes más de apoyo, a las 8:24:45 p.m., el Buque Escuela impactó con el Puente de Brooklyn, y finalmente, a las 8:37 p.m., la embarcación se detuvo.

Saldo trágico: dos muertos y más de 20 lesionados

La Secretaría de Marina informó que el saldo del accidente fue la muerte de América Yamilet Sánchez, de 21 años, originaria de Xalapa, Veracruz, y Adal Jair Marcos, de 22 años, oriundo de San Mateo del Mar, Oaxaca, además de 22 tripulantes lesionados, de los cuales 11 se encuentran en estado delicado y 9 estables.

Este lunes, arribaron al puerto de Veracruz 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y tres clases. Aún permanecen hospitalizados en Nueva York dos cadetes más, debido a la gravedad de sus lesiones.

