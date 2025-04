‘Burro’ van Rankin se disculpa con Luis Miguel y le pide que sean amigos otra vez

Jorge ‘Burro’ van Rankin se sinceró y a través de su programa de televisión le mandó un mensaje al cantante Luis Miguel, a quien además de ofrecerle una disculpa por enojos del pasado, también le sugirió que lo invite a su próxima fiesta de cumpleaños para que sean amigos de nuevo.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

“Yo lo amo al pinch& Luis Miguel... No sé por qué se enojó. Tantas historias que yo sé de Luis Miguel y nunca las he contado porque me las llevo a la tumba. Es mi hermano... Pinch& Micky, ya bájale de hue#$&, cabr&n. Seamos amigos. Vas a cumplir 55 años, invítame a tu fiesta, papá. Luis Miguel, I love you”, comenzó diciendo el ‘Burro’ durante el programa que participa para Caliente TV.

"El Burro" aprovechó su programa para mandarle un mensaje a "El Sol"/X |

Van Rankin dijo que no sabe por qué el enojo de ‘El Sol’ con él, sin embargo, cree que el defecto del cantante es su orgullo que le impide aceptar sus errores.

“Yo creo que Luis Miguel... A ver, es un tipo brillante, es inteligente. Yo lo quiero, lo quiero mucho. (...) Lo que yo creo que no ha aprendido a quitarse eso del orgullo y la soberbia. Si yo la cag$&% reconozco, pero él no acepta esas cosas. No acepta un error de un amigo", agregó.

El conductor criticó lo soberbio que suele ser Luis Miguel al no aceptar sus errores/X |

Por último, el conductor recordado por su programa ‘El Calabozo’, aceptó extrañar a Luis Miguel, por lo que se disculpó con él con el objetivo de que retomen su amistad.

Van Rankin le pidió a Luismi que lo invite a su próxima fiesta de cumpleaños/X |

“Yo le deseo lo mejor a Micky siempre, es una voz entrañable, el mejor cantante de habla hispana del planeta. Esta muy enamorado de Paloma y está bien. Lo extraño, sí lo extraño y si te hice algún... Te ofrezco una disculpa si te molestaste Micky", comentó van Rankin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alex Bisogno responde a Pati Chapoy: “Voy a defender a capa y espada lo que Daniel quería”