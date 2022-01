Cámara de Senadores analizará propuesta de aumento de días de vacaciones

Geovanna del Carmen, senadora del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa ante la Cámara de Senadores para la modificación del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se buscaría aumentar el periodo vacacional de los trabajadores.

En la propuesta se indica que se pasaría de tener derecho de seis días a 10 días de vacaciones. Los mismos podrían ser tomados a partir de que un empleado labore seis meses en la empresa en lugar de un año como se tenía establecido.

La misma reforma al artículo 76 establece nuevas disposiciones para evitar que al trabajador le sean negados sus días de descanso. A pesar de que una de las finalidades de esta implementación sea el no poder prohibir las vacaciones por parte de los jefes, aún podrían hacerlo siempre y cuando la ausencia del empleado afecte el funcionamiento de la empresa.

No obstante, la misma iniciativa buscaría que las vacaciones de los empleados no excedan los cinco días, por lo que se estarían dando dos periodos al año. Esto con la finalidad de que no se le niegue a ningún trabajador en el país.

