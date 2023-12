El pasado 15 de noviembre, la Fiscalía General de la República de Venezuela decidió reabrir el caso del supuesto suicidio de Canserbero, todo esto a petición de la familia del cantante de hip hop.

Tras nuevas investigaciones, se determinó que el rapero no se había arrojado desde un edificio tras matar a su amigo en acto de ansiedad como se reportó originalmente en 2015 sino que varias personas habían participado en su muerte, entre ellas Natalia Améstica, su mánager, y su hermano Guillermo Améstica.

Detiene a los responsables

Luego de citar de nuevo a los testigos del caso de Tirone José González Orama, su nombre real, cayeron en contradicciones, sumado al reporte forense que indicaba que el músico nunca tuvo una pela con su mejor amigo Carlos Molnar.

En conferencia de prensa, el fiscal venezolano Tarek William Saab dio a conocer que detuvieron a las personas supuestamente responsables. Además, de aquellos funcionarios que se prestaron a violar la ley.

“Este es un hecho que no estaba prescrito. Sus familiares y seguidores no creyeron la versión inicial del homicidio-suicidio”, mencionó.

Natalia cuenta lo sucedido

En un video que presentaron las autoridades, se puede ver a Natalia Améstica confesar que ella mató a Canserbero y a su esposo Carlos en un arranque de ira.

“Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad del doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone González", declaró.

La mánager, en ese entonces, dijo que el problema se originó en Chile un mes antes de su muerte cuando se enteró que sería despedida y su esposo estaba de acuerdo.

“En plena gira supe, después de haber hecho la organización y de haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos (su marido). Al respecto yo quería que me pagaran los pasajes más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha Gira. También se dio que Tirone, Canserbero, nos expresó que no quería que lo manejáramos o que lo manejara yo como mánager”, expuso.

Confiesa el presunto asesinato

Natalia, que aparece con las manos atadas, siguió narrando que a ella le dolió que la dejaran fuera después de organizar varias presentaciones e invertir en el trabajo de publicidad.

“Eso me dolió mucho y quede con muchos sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considera como mánager y organizadora de esta gira”, reveló.

La presunta culpable detalló que una noche Canserbero y Carlos fueron a su casa grabar unos videos para Panamá y fue cuando aprovechó para drogarlos con una bebida y dejarlos somnolientos.

“Vi como estaba Carlos y lo ataque directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo; quien me ve es Tirone y se precupa mucho, él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue por un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido”, afirmó.

Directo contra Canserbero

La detenida dijo que cuando vio dormido a Canserbero es que le da dos puñaladas en el costado de su cuerpo, luego llama a su hermano Guillermo para que le ayude a resolver el problema y este llega con tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es el organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela) para alterar la escena del crimen.

“Ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, que mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos, los funcionarios hacen el resto. A Tirone se le lleva a la cocina, se le da con un tubo en la cara, Guillermo es el que lo hace. Y luego nos explican que es lo qué debes de hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, narró.

Las investigaciones

Al final, el fiscal Tarek William Saab explicó que Natalia efectivamente mató a Carlos, con quien vivió durante 10 años porque no le quiso pagar el dinero que invirtió en la gira de Argentina y Chile durante diciembre de 2014.

Con respecto a Canserbero, ella dijo que estaba cansada que el rapero siempre mantuviera una actitud indiferente y no le respondiera ni el saludo.

“Esto revela la mente de una persona ganada al delito, el odio y la envidia. Hay que cuidarse de la gente así. Detrás de ese rostro está una persona dedicada a tareas homicidas”, concluyó Tarek.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KANYE WEST PIDE DISCULPAS A LOS JUDÍOS POR INSULTARLOS EN VARIAS OCASIONES