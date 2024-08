Cardi B comparte que un accidente extraño casi provocó la pérdida de su embarazo y la paralizó

Después de anunciar su tercer embarazo, la rapera Cardi B habla sobre un problema de salud casi fatal que casi le cuesta su embarazo.

La ganadora del premio Grammy, reveló recientemente en la plataforma de X que tuvo un accidente extraño que la dejó paralizada temporalmente.

"Eso es lo que tengo que explicar aquí", prosiguió. "Porque no sé cómo algo... bueno, no fue algo pequeño, en realidad me dolió..."

Aunque no especificó la naturaleza de su enfermedad, Cardi señaló que es algo que ha experimentado antes.

Cardi B always serves a pregnancy reveal. pic.twitter.com/pI2BE84wQs — (@BardisMedia) August 1, 2024

"No es algo que pase muy a menudo", dijo. "Se convirtió en algo tan grave que me dejó literalmente paralizada. Y esa pequeña cosa casi me costó la vida de mi pequeño, pero no fue así".

La artista del hit que la llevó a la fama ‘Bodak Yellow’, anunció su tercer embarazo la semana pasada en Instagram con unas impresionantes fotos de maternidad con un vestido rojo.

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”, escribió en la publicación. “Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, ¡me has traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder!”.

'¡Me recordaste que puedo tenerlo todo! ¡Me recordaste que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer!'

Cardi continuó: 'Es mucho más fácil aceptar los giros, vueltas y pruebas de la vida sin hacer nada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante'.

