Carlos Bremer: ¿Cuáles eran los negocios del empresario mexicano?

Carlos Bremer fue un reconocido empresario mexicano, el cual no solo se destacó en la industria de los negocios, sino que también estuvo involucrado en la televisión al ser uno de los "tiburones" que apareció en la serie de Shark Tank México junto a Arturo Elías Ayub.

Bremer comenzó desde temprana edad en el mundo de los negocios, pues a los 12 años inició con la venta de calculadoras hasta llegar a organizar viajes para niños para luego convertirse en ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Monterrey.

Su inicio en el sector financiero comenzó cuando trabajó en un banco para que en 1993 Bremer adquiriera VALUE Grupo Financiero, la cual cuenta con Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores y presta sus servicios en Monterrey, CDMX, Chihuahua, Guadalajara y Morelia.

Su vínculo grandes empresarios mexicanos lo llevaron a estar en el programa Shark Tank México, siendo uno de los "tiburones" principales en las primeras seis temporadas de la serie junto a nombres como el de Arturo Elías Ayud, Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Jorge Vergara, entre otros.

Además, Bremer encabezó la Fundación Butaca Enlace, fundada en 2008 en Monterrey, la cual apoya a jóvenes a participar en eventos deportivos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUJER ENCARA A REVENDEDOR DE ROSCAS DEL COSTCO: "TIENES QUE DARLE CHANCE A LOS DEMÁS"