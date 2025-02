Carlos Slim llama “imbéciles” a los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024

El empresario mexicano Carlos Slim calificó como “imbéciles” a los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, James A. Robinson, Daron Acemoğlu y Simon Johnson, luego de que estos criticaran la manera en la que el empresario mexicano forjó su fortuna, señalando que recibió mucha ayuda para comprar Teléfonos de México (Telmex).



Fue en su libro ‘Por qué fracasan los países’, que los ganadores del Nobel de Economía acusaron a Slim de incurrir en el “capitalismo de cuates”, además de que no se volvió millonario por poner en marcha proyectos innovadores, sino por negocios bursátiles y al comprar y actualizar a empresas que no eran rentables.

En este libro hay un capítulo dedicado a criticar a Slim/X|



Ante esto, el dueño de Telmex, Telcel y otras empresas, arremetió contra los economistas, asegurando que no saben lo que dicen porque jamás han estando al frente de una compañía.



“ Son unos imbéciles ponen las cosas sin saber que escriben. No, nosotros ya le mandamos un estudio completo y ya no lo ponen, quedaron de ya no ponerlo, ya lo quitaron de (la versión) online.

Teléfonos de México fue comprado por Slim en 1990/Pixabay |



“ Esos premios Nobel y esos estudiosos de la economía y de la empresa nunca han hecho empresa, como decía Lorenzo Servitje ‘nunca han pagado una nómina’”, dijo el empresario mexicano en conferencia de prensa.



¿De cuánto es la fortuna de Carlos Slim?



Si bien ahora Carlos Slim ya no es el hombre más rico del mundo como en su momento fue catalogado, sí ocupa el lugar número 19 entre los más ricos, según Bloomberg, con una fortuna de 90.1 mil millones de dólares.

Slim ocupa el lugar 19 entre los hombres más ricos del mundo/AP|





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cuauhtémoc ‘N’ propone iniciativa contra difamación a hombres: “Me tengo que defender”