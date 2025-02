Casa Blanca vuelve a vetar a un periodista como castigo por tema sobre el Golfo de México

La Casa Blanca ha decidido prohibir la asistencia a una conferencia de prensa entre Donald Trump y el primer ministro de la India, Narendra Modi, a un reportero. Este sería el tercer día en que la Casa Blanca apunta a la organización de noticias, Associated Press, por negarse a cambiar el nombre del Golfo de México como Golfo de América.

El reportero fue restringido de eventos más pequeños en las Oficina Oval anteriormente, pero tal parece que esta prohibición de acceso a reporteros ha escalado más, ahora fue negada el acceso a una conferencia de prensa, que generalmente está abierta a todos los medios.

Donald Trump sigue decidido en la idea de llamar Golfo de América al Golfo de México / CNN|

Julie Pace, editora ejecutiva de la AP, dijo: "La decisión de la Casa Blanca de bloquear a un reportero de la AP de una conferencia de prensa abierta con el presidente Trump y el primer ministro Modi es una escalada profundamente preocupante de los continuos esfuerzos de la administración para castigar a The Associated Press por sus decisiones editoriales.

Ella agregó: "Este es ahora el tercer día que a los reporteros de AP se les ha prohibido cubrir al presidente, primero como miembro del grupo, y ahora de una conferencia de prensa formal, miles de millones de personas que confían en The Associated Press para noticias no partidistas".

El acceso al periodista también fue negado en la reunión de Musk y Trump en la Oficina Oval / Redes Sociales|

¿Por qué la Casa Blanca ha vetado a AP?

Durante el día de ayer, miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que AP estaba restringida de acceso debido a su decisión de conservar el nombre del Golfo de México, a pesar de que la orden ejecutiva de Trump cambió el nombre a Golfo de América.

"Fui muy directa en mi sesión informativa el primer día, que si sentimos que hay mentiras impulsadas por los medios de venta en esta sala, vamos a responsabilizar esas mentiras", dijo Leavitt. "Y es un hecho que el cuerpo de agua frente a la costa de Luisiana se llama el Golfo de América".

Karoline Leavitt, secreatria de prensa de la Casa Blanca / Redes Sociales|



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Hijo de Elon Musk calló a Donald Trump?: “Tú no eres el presidente y debes irte”