Christian Nodal: Filtraron video del cantante donde toca indebidamente a su hermana

Christian Nodal continúa en el ojo del huracán. Durante la semana el cantante filtró una conversación con su expareja, Belinda, donde aseguraba que le daba dinero. Sin embargo, el cantante regional mexicano volvió a causar polémica tras un video con su familia.

A través de redes sociales se viralizaron las imágenes donde el artista se encuentra bailando con su hermana, sin embargo, le llovieron críticas pues los usuarios consideraron que se encontraba tocándola indebidamente.

Y es que Nodal le agarró los glúteos a su hermana, quien inmediatamente le gritó "No, Christian", mientras se reía. Esto provocó que las opiniones de los internautas se dividieran, pues algunos consideran que fue incorrecto, mientras que otros comentaron que es para reforzar la confianza.

Polémica por video de Christian Nodal bailando con su hermana. Esto pasó: pic.twitter.com/iQJfjir9Jg — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) May 22, 2022

"Es dependiendo de como se lleven, a mi se me hace super raro pero he conocido otros hermanos que lo hacen y equis no lo ven con malicia”; "Yo tengo dos hermanos y nos llevamos pesado pero jamás nos andamos toqueteando”, son algunos de los comentarios que se aprecian en la plataforma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VECINA DE POLANCO INDIGNADA POR ANTRO TIPO 'INSURGENTES SUR' EN MASARYK: 'NOS QUITA CATEGORÍA'