Christian Nodal quiere conquistar el mundo de la moda: así imagina su propia línea de ropa

Christian Nodal, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, podría dar un giro inesperado a su carrera. En conversación con el creador de contenido Julio Orozco, el sonorense reveló su interés en incursionar en el mundo de la moda con su propia marca de ropa. ¡Te contamos los detalles!

“Quiero hacer una marca con flowsito excelente”

Nodal aseguró que su estilo será el corazón creativo de su línea. Para él, no se trata solo de prendas, sino de identidad. “Y sí, lo que quiero hacer yo, es una marca de ropa, por ejemplo, sombreros, botas, camisolas, pantalones, porque no hay mucho, ¿sabes? Es difícil encontrarte algo con un flowsito que te diga como excelente y que lo puedas encontrar, no sé, que sea en una sola marca”, explicó.

La propuesta del cantante estaría centrada en piezas clave de su look característico, mezclando lo regional con toques góticos y elegantes.

Mike Amiri y Chrome Hearts, sus influencias más fuertes

Nodal confesó que, aunque aún no lanza su marca, ha tenido múltiples acercamientos con el universo de la moda. Uno de ellos fue su vínculo con el diseñador Mike Amiri. “Ahorita tengo la fortuna, hermano, de que ya me hice amigo de los diseñadores, por ejemplo, de Mike Amiri . Yo la descubrí porque tenía unos botines muy bonitos”, contó.

Además, reveló que ha sido invitado a pasarelas y eventos importantes. “Justo Willy y Mike también. Creo que fue el 2024, el año pasado, Y Chrome Hearts, por ejemplo, para mí me encantan las cruces, me encanta la plata. Me encanta mucho el estilo que es como elegante, pero gótico”, añadió.

Nodal ya vive la moda, aunque su marca aún no tiene fecha

Aunque todavía no hay un calendario definido para su debut como diseñador, Nodal dejó claro que su interés va en serio. Ha estado involucrado en la industria como consumidor apasionado y amigo de figuras clave del diseño internacional.

Ahora, busca que su propio sello refleje esa fusión entre lo tradicional, lo moderno y lo personal. “Hay marcas que tienen rasgos que me gustan, pero no encuentro una que tenga todo lo que quiero reflejar”, afirmó.

Aunque aún no hay fecha para el lanzamiento, el cantante ya tiene clara la esencia que quiere proyectar en sus diseños y tú ¿Comprarías la ropa de Nodal?

