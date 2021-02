Cinépolis y Cinemex, en riesgo de cerrar por crisis de Coronavirus

Podrían bajar el 'telón'. En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 que no da tregua en el mundo, la industria cinematográfica, una de las más afectadas por la pandemia, podría llevar a la banca rota a empresas como Cinépolis y Cinemex.

Tras confirmarse el cierre de 11 complejos en el país, y ante la urgencia de darle una solución a la agravante, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica lanzó una campaña que explica por medio de un estudio científico la probabilidad mínima de contagiarse por Covid-19 en una sala de cine.

"El estudio “Quantitative assessment of the risk of airborne transmission of SARS-CoV-2 Infection: Prospective and retrospective applications” demuestra que las actividades en silencio son menos riesgosas. Por ello, los cines NO son centros de contagio.

"Evidencia científica demuestra que los lugares cerrados con más probabilidad de contagio de COVID son aquellos donde se habla, grita y canta. En los cines no se habla. Por eso los cines NO son centros de contagio", explican en redes.

