CJNG espió a agentes e informantes de la DEA durante juicio a ‘El Menchito’, revela alto funcionario

Durante una audiencia en el Capitolio, el jefe de la División de la DEA en Los Ángeles, Matthew Allen, confirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantuvo un operativo de vigilancia contra agentes y testigos implicados en el juicio de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio “El Mencho”, quien fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2025.

“Durante el juicio contra ‘El Menchito’, hijo del máximo líder del CJNG, miembros del cártel fueron descubiertos vigilando a agentes e informantes de la DEA aquí mismo en Washington, DC”, declaró Allen

Las investigaciones también revelaron que, tras las audiencias, el CJNG ejecutó retaliaciones violentas en territorio mexicano. / RS |

La DEA indicó que se trató de una “infiltración a gran escala” por parte de esta organización criminal transnacional:

“Nos enfrentamos a una infiltración a gran escala por parte de terroristas extranjeros designados y organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el funcionario.

DEA special agent: We're not dealing with street dealers and smuggling mules. We're facing a full-scale infiltration by foreign criminal empires. They're paramilitary organizations with global supply chains, corporate-level logistics, and battlefield tactics. pic.twitter.com/mCySrLguW5

— Senate Judiciary Democrats (@JudiciaryDems) June 24, 2025