¿Cómo buscar apellidos en el mapa.nuevo trend de Tik Tok? Aquí te decimos

TikTok es conocido por sus publicaciones virales, como el trend de buscar apellidos en mapas mundiales para saber su rareza.

En TikTok se popularizó un desafío para determinar qué tan únicos y diferentes son los internautas basándose en un elemento de su árbol genealógico. Consiste en buscar su apellido en un mapa en línea.

¿Cómo buscar mi apellido en Tik tok?

La página Worldnames, creada por el CDRC del Reino Unido, recopila datos sobre apellidos y nombres. Los internautas pueden buscar información sobre su identidad siguiendo estos pasos: buscar 'Worldnames' en Google, clic en el enlace de CDRC, escribir el nombre o apellido en el buscador y dar clic en 'Buscar'.

La página de Worldnames muestra un mapa con colores que indican los países donde un apellido o nombre es más común. También proporciona una lista de países, áreas y ciudades donde hay más habitantes con ese nombre o apellido.

Si el apellido no aparece en la búsqueda, puede ser porque es poco común y no hay registros disponibles. Para publicar el video en TikTok, se puede utilizar el audio de tendencia llamado 'Soy básico, ordinario, aburrido', también conocido como 'me ayudas a los 10K' de Jean Rodríguez.

