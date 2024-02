¿Cómo está realmente la salud de Kate Middleton? La Corona Británica aclara el tema

En enero, se informó que Kate Middleton, la Princesa de Gales, necesitaba una cirugía abdominal. Sin embargo, la periodista Concha Calleja hizo falsas afirmaciones en el programa de noticias "Fiesta", diciendo que la Princesa Kate estaba en coma debido a complicaciones de la cirugía.

La Casa Real Británica ha dado una respuesta a las afirmaciones después de que se hicieran virales. Según una fuente del palacio, se ha negado rotundamente la veracidad de dicha información, según informa PEOPLE.

¿Cuál es el estado de salud real de la Princesa de Gales?

La Princesa Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal planificada en la Clínica de Londres. Aunque no se reveló el diagnóstico, se confirmó que no era cáncer. La cirugía fue exitosa, pero se espera que su recuperación requiera una estadía hospitalaria de hasta dos semanas. Después de 13 días en la clínica, regresó a su residencia en Windsor y no se espera que retome sus deberes reales hasta después de la Pascua.

La Princesa de Gales agradece el interés del público y desea mantener la normalidad para sus hijos. Solicita que su información médica sea privada y solo se proporcionarán actualizaciones sobre su salud cuando haya nueva información significativa.

