¿Cómo sigue la salud de ‘Pato’ Araujo de ‘Exatlón México’? Esto es lo que sabemos

Durante la competición del miércoles dentro de 'Exatlón México', ‘Pato’ Araujo trató de pasar corriendo por debajo de una estructura, pero por desgracia se golpeó la cabeza, lo que le provocó una fuerte herida.

De inmediato, atendieron al deportista pues presentaba una herida de más de 20 centímetros y tuvo que ser llevado al hospital. Este hecho hizo que familiares, amigos y seguidores se preocuparan por su estado de salud.

Pato’ Araujo estará bajo observación médica

En un primer reporte, el doctor del reality, Arturo Ruiz Coronel, explicó que el exfutbolista tuvo un trauma craneal que le abrió el cuero cabelludo y perdió mucha sangre.

“Tuvo una herida muy grande, como les repito, una herida que tuvo que ser afrontada con grapas quirúrgicas, está en observación, es un participante que siempre ha sido muy fuerte, esperemos que la evolución sea satisfactoria, pero es muy pronto determinar si estamos libres de cualquier otra alteración”, detalló.

El doctor dijo que el estado de salud de ‘Pato’ es reservado pero deberá estar bajo observación.

“Estamos con la vigilancia estrecha del cráneo, que no haya tenido una fractura, al igual que su cerebro, que no presente alguna inflamación, que no presente un cambio en la conducta, siempre ha estado alerta, consciente”, declaró.

‘Pato’ Araujo está preocupado por su familia.

Luego de que pasaron las primeras 24 horas de su golpe, el médico dio un segundo reporte donde detalló que Patricio Araujo no ha tenido ningún cambio neurológico: “Está consciente, está despierto, está alerta, está preocupado por su familia, está preocupado por su continuidad en la competencia”, expuso Ruiz Coronel.

Sobre su herida en la cabeza, el doctor afirmó que continúa delicada pero que seguirá reportando el estado de salud de 'Pato'.

