¿Cómo tramitar tu pasaporte por WhatsApp en 2026? Guía paso a paso y requisitos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene activo en 2026 el mecanismo para tramitar la cita del pasaporte mexicano por WhatsApp, una opción diseñada para facilitar el proceso y reducir fraudes relacionados con gestores o cobros indebidos. El servicio es oficial y totalmente gratuito.

La SRE permite agendar la cita del pasaporte mexicano por WhatsApp en 2026./ Pixabay

Para iniciar el trámite, la SRE indica que basta con enviar un mensaje de WhatsApp al número 55 8932 4827, desde donde un sistema automatizado guía a las personas paso a paso para agendar su cita de manera segura, sencilla y sin costo alguno.

¿Cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp en 2026?

Al enviar el mensaje al 5589324827, el asistente virtual solicita información básica como nombre completo, CURP y tipo de pasaporte que se desea tramitar. Posteriormente, el sistema permite seleccionar la oficina, así como la fecha y el horario disponibles para acudir de forma presencial.

El trámite se realiza enviando un mensaje al número oficial 55 8932 4827./ X: SRE

Una vez concluido el proceso, el usuario recibe un comprobante de cita, el cual debe conservarse y presentar el día asignado. La SRE ha reiterado que durante este trámite no se solicitan datos bancarios ni pagos por WhatsApp.

¿Qué documentos se necesitan para el trámite?

Aunque la cita se agenda por WhatsApp, la expedición del pasaporte se realiza de manera presencial. El día de la cita es obligatorio presentar los documentos oficiales requeridos, como identificación vigente, acta de nacimiento y comprobante de pago de derechos, según la vigencia del pasaporte solicitada.

En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de sus padres o tutores y presentar documentación adicional que acredite la patria potestad o tutela legal.

La cita se agenda de forma digital y se completa de manera presencial./ Pixabay

Las autoridades han subrayado que utilizar el número oficial reduce el riesgo de fraude, ya que elimina intermediarios que prometen trámites rápidos a cambio de dinero. El servicio está disponible las 24 horas, lo que permite agendar la cita en cualquier momento.

La SRE recordó que el pasaporte mexicano es un documento indispensable para viajar al extranjero y realizar diversos trámites oficiales, por lo que recomendó a la población utilizar únicamente canales oficiales como el WhatsApp 5589324827 para iniciar el proceso en 2026.