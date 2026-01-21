Nominaciones de “¿Apostarías por Mí?”: cómo, cuándo y dónde podrás votar por tu pareja favorita

Si ya estás enganchado con ¿Apostarías por Mí?, el reality show 24/7 donde 12 parejas famosas ponen a prueba su amor y confianza, entonces esto te interesa: la producción abrió oficialmente el proceso de votación para que el público pueda elegir qué parejas continúan en el juego. Te decimos cuándo se habilita la votación, cómo hacerlo y desde qué plataformas puedes participar.

Las parejas nominadas dependen del apoyo del público para seguir en competencia. / Univision

¿Cuándo puedes votar en ¿Apostarías por Mí?

La votación está activa cada semana desde el jueves hasta el domingo, justo después de que se anuncia a la tercera pareja nominada en el show. El proceso se cierra antes de que comience la gala dominical, donde se revela qué pareja queda eliminada, y vuelve a abrirse la semana siguiente.

Los votos están disponibles de jueves a domingo. / Univision

¿Dónde y cómo puedes votar?

Para participar en las votaciones necesitas:

La app de ViX, disponible para iOS y Android —puedes acceder también desde navegador—. Ingresar con tu cuenta (gratis o premium). Una vez dentro, selecciona la pestaña de “¿Apostarías por Mí?” y espera que se habilite la sección de votación cuando se anuncien las parejas nominadas. Podrás emitir hasta 10 votos por día a favor de tus parejas preferidas dentro del módulo habilitado.

La votación es decisiva para que una pareja se mantenga en competencia y siga aspirando a llegar a la final del reality.

La votación se realiza a través de la app ViX. / Univision

¿Desde qué países puedes votar?

Aunque la producción es originalmente mexicana, la votación está abierta a audiencia global desde varios países de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, incluyendo: México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Esto significa que tu voto puede influir sin importar en qué parte del mundo te encuentres, siempre y cuando tengas acceso a la plataforma ViX.

Cada semana, el voto del público define quién continúa en el show. / Univision

¿Qué se necesita para votar?

No es necesario ningún tipo de suscripción premium para votar en algunos países —como Estados Unidos con una cuenta ViX gratuita—, aunque la cantidad de votos diarios puede ser mayor si se usa ViX Premium. En México y otros territorios, la aplicación ofrece hasta 10 votos por día, que puedes distribuir entre una o varias parejas dependiendo de tu estrategia de apoyo.