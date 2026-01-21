Dragones, danza y fiesta: así se vivirá el Año Nuevo Chino 2026 en CDMX

La comunidad china y diversos organismos culturales celebrarán el Año Nuevo Chino 2026 en la Ciudad de México, con un evento lleno de colores, música y tradición que incluirá desfile, danzas, exhibiciones de artes marciales y talleres para todo público, sin costo de entrada.

Danzas del dragón y del león animan la celebración del Año Nuevo Chino en la ciudad. / iStock

Fecha y lugar del desfile en CDMX

La fiesta del Año Nuevo Chino 2026 se llevará a cabo el sábado 7 de febrero en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La celebración principal por parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo comenzará a las 10:00 horas en la calle de Moneda 13, bajo un ambiente festivo y familiar.

La entrada será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada puede asistir y disfrutar de las actividades.

Habrá exhibiciones de artes marciales como parte de la fiesta cultural. / iStock

Qué podrás ver y hacer

Este evento cultural ofrece diversas experiencias para conocer y celebrar la rica tradición china:

Desfile tradicional por las calles del Centro Histórico , con coloridos trajes y música.

Presentaciones de las danzas del león y del dragón , símbolos clásicos de buena fortuna y energía.

Exhibiciones de artes marciales que muestran disciplinas como kung fu y wushu.

Talleres, conferencias y actividades culturales sobre la historia y tradiciones del Año Nuevo Chino.

Concurso de disfraces alusivos al símbolo del año, el Caballo de Fuego, con premios para los participantes.

Estas actividades buscan acercar al público capitalino —familias, jóvenes o curiosos— a una tradición que combina simbolismo, arte y comunidad.

La entrada al evento del Año Nuevo Chino en CDMX es gratuita para todo el público. / iStock

Significado del Año Nuevo Chino 2026

Aunque varias celebraciones se realizan durante febrero, el Año Nuevo Chino en sí cae el 17 de febrero de 2026 según el calendario lunar y da inicio al ciclo del Año del Caballo de Fuego, un símbolo de energía, libertad y pasión en la cultura china.