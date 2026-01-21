Sheinbaum subraya soberanía de México tras entrega de 37 capos a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad y a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, como parte de los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de 37 reos a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano./ AP

Durante su conferencia, la mandataria rechazó que esta acción tenga relación con su conversación telefónica más reciente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que el procedimiento responde a criterios institucionales y no a presiones externas.

¿Por qué se tomó la decisión de entregar a los 37 reos?

Sheinbaum explicó que el proceso se originó en los grupos de entendimiento bilateral y fue evaluado por las instancias de seguridad del país. En ese contexto, afirmó: “No, no, es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que pone primero la conveniencia para México”.

El Consejo Nacional de Seguridad analizó la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense./ SSC

La presidenta destacó que estas resoluciones se adoptan bajo criterios de seguridad nacional, seguridad pública y protección de la soberanía, y no como una respuesta automática a solicitudes de otros países.

“Se pone primero a México”, subraya Sheinbaum

Sheinbaum insistió en que el interés nacional es el eje central de este tipo de decisiones. En ese sentido, sostuvo: “Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad y de la política de seguridad nacional”.

SSPC y FGR informaron que el proceso se realizó bajo protocolos institucionales./ SSC

La mandataria añadió que cada caso es evaluado de manera individual, y una vez que se determina su viabilidad, se procede con el traslado correspondiente. También reconoció que muchos de los implicados eran extraditables, pero rechazó versiones que sugieren que el gobierno actúa para agradar a autoridades extranjeras.

“No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración, pero la decisión se toma con consideraciones soberanas”, puntualizó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las 37 personas fueron trasladadas desde distintos centros penitenciarios del país por su presunta participación en delitos como tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales.