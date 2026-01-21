Frente frío 31 congelará al norte del país este fin de semana

El frente frío número 31 ingresará al territorio nacional entre el viernes 23 y el sábado 24 de enero, provocando un descenso severo de temperaturas en el norte del país, donde se prevén heladas y valores por debajo de los cero grados durante el fin de semana.

El frente frío 31 ingresará al país entre el viernes 23 y sábado 24 de enero./ X

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la masa de aire frío asociada a este sistema avanzará desde el norte y noreste, reforzando las condiciones invernales y generando ambientes gélidos, principalmente durante las madrugadas y noches.

¿Qué estados resentirán más el frente frío 31?

Las afectaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte y noreste de México, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, donde se esperan temperaturas mínimas bajo cero y heladas generalizadas.

En zonas montañosas de estos estados no se descarta la caída de nieve o aguanieve, además de la posible formación de hielo en carreteras y caminos rurales, lo que podría afectar la movilidad.

Estados del norte resentirán el descenso severo de temperaturas este fin de semana./ X

¿Qué otros efectos traerá este sistema frontal?

Además del frío extremo, el frente frío 31 provocará vientos fuertes, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, incrementando el riesgo de caída de árboles, anuncios y afectaciones en infraestructura urbana y rural.

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que el descenso térmico podría representar un riesgo para niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, por lo que recomendaron abrigarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al frío.

El sistema frontal provocará vientos fuertes y una intensa sensación térmica./ X

También se pidió a la población proteger tuberías, plantas y mascotas, así como evitar el uso de anafres o calentadores en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las condiciones invernales se mantendrán durante el fin de semana y podrían extenderse a los primeros días de la siguiente semana, antes de que se registre una recuperación gradual de las temperaturas.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones para reducir riesgos durante el paso de uno de los frentes fríos más intensos de la temporada.