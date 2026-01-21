Vacaciones 2026: cuántos días te corresponden por ley según tu antigüedad laboral

En México, el derecho a las vacaciones está garantizado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en 2026 se mantiene vigente la reforma conocida como “Vacaciones Dignas”, la cual amplió de forma significativa los días de descanso a los que tienen derecho los trabajadores formales.

De acuerdo con la legislación laboral, las vacaciones se otorgan una vez que el trabajador cumple un año de servicios y deben disfrutarse de manera continua, además de pagarse con la prima vacacional correspondiente, que no puede ser menor al 25% del salario.

La Ley Federal del Trabajo establece los días de vacaciones que corresponden según la antigüedad laboral./ Pixabay

¿Cuántos días de vacaciones corresponden según la antigüedad?

Tras el primer año de trabajo, los empleados tienen derecho a 12 días de vacaciones. A partir de ahí, el número de días aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días al cumplir cinco años en la empresa.

Una vez alcanzados los cinco años de antigüedad, el esquema cambia: las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicio. Este modelo busca equilibrar el descanso con la permanencia laboral a largo plazo.

Las vacaciones deben pagarse y no pueden sustituirse por dinero./ Pixabay

Por ejemplo, un trabajador con dos años de antigüedad tiene derecho a 14 días de vacaciones, mientras que alguien con tres años puede disfrutar de 16 días, y con cuatro años, 18 días. Al cumplir cinco años, el mínimo legal es de 20 días.

¿Cómo se aplican las vacaciones después de los cinco años?

Después del quinto año, los incrementos se otorgan de forma escalonada. Es decir, de los seis a los diez años de antigüedad, corresponden 22 días de vacaciones; de los 11 a los 15 años, 24 días, y así sucesivamente.

La ley establece que las vacaciones no pueden compensarse con dinero, salvo en casos de terminación de la relación laboral. Además, el patrón está obligado a permitir que el trabajador disfrute de sus días de descanso dentro de los seis meses posteriores a haber cumplido el año laboral.

Desde el primer año de trabajo, los empleados tienen derecho a 12 días de descanso./ Pixabay

Especialistas en derecho laboral recomiendan que los trabajadores verifiquen su antigüedad y conozcan cuántos días les corresponden para evitar omisiones o malas prácticas por parte de las empresas.

En 2026, este esquema sigue representando un avance importante en los derechos laborales en México, al reconocer la importancia del descanso, la salud física y el bienestar emocional de los trabajadores, sin importar el sector en el que se desempeñen.