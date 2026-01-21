Jugadores del Manchester City reembolsarán a aficionados que viajaron a Noruega para partido vs Bodo Glimt

El delantero Erling Haaland se disculpó inmediatamente después del partido debido a la derrota

Jugadores del Manchester City reembolsarán a aficionados que viajaron a Noruega
Jugadores del Manchester City reembolsarán a aficionados que viajaron a Noruega | AP
David Torrijos Alcántara
21 de Enero de 2026

Los jugadores del Manchester City reembolsarán el costo de las entradas a los aficionados que viajaron a Noruega para la inesperada derrota 3-1 ante el modesto Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

Manchester City
Manchester City | AP

Haaland pide disculpas 

El delantero Erling Haaland se disculpó inmediatamente después del partido del martes por el desempeño del City, diciendo que fue "vergonzoso".

Haaland forma parte de un grupo de capitanes que también incluye a Bernardo Silva, Ruben Dias y Rodri, y el miércoles dijeron en un comunicado conjunto que los jugadores reembolsarán a los 374 seguidores que hicieron el largo viaje a Bodø, que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico.

“Nuestros seguidores significan todo para nosotros”, decía el comunicado. “Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo".

Pep Guardiola
Pep Guardiola | AP

¿Manchester City reembolsará a aficionados? 

También reconocemos que fue mucho viaje para los aficionados que nos apoyaron en el frío helado durante una noche difícil para nosotros en el campo", agregaron. “Cubrir el costo de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer”.

Un resultado de 3-1 en contra sorprendió a los aficionados que esperaban ver al Manchester City ganar, especialmente después de caer 2-0 ente Manchester United días antes en Old Trafford

El Manchester City viene de una temporada complicada, que ahora parece haber mejorado, pero otra vez muestra señales de inestabilidad con resultados adversos en momentos clave de la temporada

Momentos del encuentro
Momentos del encuentro | AP

TE PUEDE INTERESAR

Tottenham aprovecha expulsión y vence al Dortmund

Internacionales | 20/01/2026

Tottenham aprovecha expulsión y vence al Dortmund en casa
Kylian Mbappé alcanza a Cristiano y rompe barreras históricas con el Real Madrid y en Europa

Internacionales | 20/01/2026

Kylian Mbappé alcanza a Cristiano y rompe barreras históricas con el Real Madrid y en Europa
Tiago Volpi encuentra nuevo equipo en Brasil y se convierte en refuerzo del Red Bull Bragantino

Futbol Internacional | 20/01/2026

¡Está de vuelta! Tiago Volpi encuentra nuevo equipo
Te recomendamos
¿Competencia para Raúl Jiménez? Fulham va con todo por delantero noruego de Manchester City
Futbol
Manchester City
Champions League

LO ÚLTIMO